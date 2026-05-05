وزير الإعلام: قناة الإخبارية استطاعت أن تُحدث أثراً فارقاً في مشهد الإعلام السوري

دمشق- سانا

أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن قناة الإخبارية استطاعت، في زمن قصير جداً، أن تُحدث أثراً فارقاً في مشهد الإعلام السوري، وبأقل الإمكانيات.

وأوضح الوزير المصطفى في بيان اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاقة قناة الإخبارية، أن تغيير أنماط المشاهدة وعادات الجمهور يحتاج عادة إلى وقت طويل، سنوات على الأقل، لكن الاستثناء، عندما تتوافر الإرادة والعزيمة، يصبح هو القاعدة، وهذا ينطبق على الإخبارية.

وأضاف المصطفى: فخورون بهذه التجربة، بعثراتها القليلة وإنجازاتها الكبيرة، والتي قاربت 5 مليارات مشاهدة على صفحاتها التي كانت، حتى أيام قريبة، مقيّدة بإرثها الثقيل.

وتابع المصطفى: احتفلنا بعامها الأول قبل قليل، اعترافاً بنجاحاتها، فريقاً وإدارةً ورعايةً، ولا نزال في بداية الطريق، والقادم أفضل بالتأكيد.

وكان البث الرسمي لقناة الإخبارية السورية بهويتها البصرية الجديدة‏ انطلق في الخامس من أيار عام 2025، في إطار ‏بناء الإعلام الوطني على أسس صحيحة وتنافسية بعيداً عن النموذج الذي ‏قدمه النظام البائد، حيث عملت القناة على مواكبة كل الأحداث الجارية في سوريا من ‏منظور وطني يلبي تطلعات جميع السوريين.