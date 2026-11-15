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فرنسا: إنقاذ 89 مهاجراً إثر غرق مركبهم في بحر المانش

فرنسا فرنسا: إنقاذ 89 مهاجراً إثر غرق مركبهم في بحر المانش
قارب يحمل مهاجرين تحت حراسة سفينة تابعة للشرطة الوطنية الفرنسية في قناة المانش-أرشيف-أسوشيتد برس

 باريس-سانا
 
أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الأحد، إنقاذ 89 مهاجراً إثر غرق مركبهم أثناء محاولتهم عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا بصورة غير نظامية، وسط مخاوف من فقدان أحد المهاجرين.
 
ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات البحرية الفرنسية قولها: إن عمليات البحث والإنقاذ شاركت فيها سفن ومروحيات فرنسية وبريطانية، مشيرة إلى استمرار تمشيط المنطقة لعدة ساعات.
 
وكانت السلطات البحرية الفرنسية وخفر السواحل البريطاني أعلنا في آب الماضي إنقاذ 157 مهاجراً بعد اشتعال قاربهم خلال محاولتهم عبور المانش.
 
ولقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم منذ مطلع العام الجاري أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا بحراً، فيما تشير الأرقام الرسمية البريطانية إلى وصول أكثر من 23 ألفاً و500 مهاجر عبر المانش منذ بداية عام 2026، مقابل 41 ألفاً و472 مهاجراً خلال عام 2025.

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