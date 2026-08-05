تسليم 380 مسكناً في مشروع توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
سلمت المؤسسة العامة للإسكان 380 مسكناً للمخصصين والمكتتبين الذين أبرموا عقودهم سابقاً ضمن مشروع “توسع ضاحية قدسيا” بريف دمشق، وذلك في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لإنجاز خططها وتسليم الشقق السكنية لمستحقيها.
وأوضحت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن عملية التسليم تندرج ضمن مشروع السكن الشبابي الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع الشركة السورية للبناء والتشييد وعدد من شركات القطاعين العام والخاص، بما يسهم في الإسراع باستكمال وتنفيذ المشاريع السكنية وتسليمها للمكتتبين.
حضر عملية التسليم معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والاستثمار وحيد عبيد، والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان تمام دبل، ومعاون محافظ ريف دمشق عبد الله الخطيب.