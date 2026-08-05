تسليم 380 مسكناً في مشروع توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا‏

سلمت المؤسسة العامة للإسكان 380 مسكناً للمخصصين والمكتتبين الذين أبرموا ‏عقودهم سابقاً ضمن مشروع “توسع ضاحية قدسيا” بريف دمشق، وذلك في إطار ‏جهود المؤسسة المتواصلة لإنجاز خططها وتسليم الشقق السكنية لمستحقيها‎.‎

وأوضحت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الأربعاء أن عملية التسليم تندرج ضمن مشروع السكن الشبابي الذي تنفذه المؤسسة ‏بالتعاون مع الشركة السورية للبناء والتشييد وعدد من شركات القطاعين العام ‏والخاص، بما يسهم في الإسراع باستكمال وتنفيذ المشاريع السكنية وتسليمها ‏للمكتتبين‎.‎

حضر عملية التسليم معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية ‏والاستثمار وحيد عبيد، والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان تمام دبل، ومعاون ‏محافظ ريف دمشق عبد الله الخطيب‎.‎