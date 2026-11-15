منتخب سوريا للووشو كونغ فو يحصد أربع ذهبيات في بطولة أوراسيا بتركيا

أنقرة-سانا



حقق لاعبو منتخب سوريا للووشو كونغ فو أربع ميداليات ذهبية في بطولة أوراسيا المقامة في تركيا، عبر اللاعبين فاروق بدوي وصالح عاصي وجهاد بدوي، إضافة إلى ميدالية فضية وأخرى برونزية.



وذكرت اللجنة العليا للووشو كونغ فو، في صفحتها على فيسبوك، أن فاروق بدوي أحرز ميداليتين ذهبيتين، الأولى في أسلوب يانغ تايجي تشوان، والثانية في سيف التايجي الاختياري لفئة الصغار ضمن مدرسة يانغ، فيما نال صالح عاصي ذهبية أسلوب الوينغ تشون الاختياري ضمن المستوى المتقدم.



كما أحرز جهاد بدوي ذهبية سكين الوينغ تشون المزدوج، إضافة إلى فضية عصا الوينغ تشون وبرونزية نان تشيوان.



وقال رئيس اللجنة العليا للووشو كونغ فو علاء الدين تمر: إن البطولة تشهد مشاركة نحو ألف لاعب ولاعبة من دول آسيوية وأوروبية، وسط منافسات قوية في مختلف الأساليب والفئات.



وتضم بعثة المنتخب السوري المشاركة في البطولة لاعبين ولاعبات جرى اختيارهم عقب التجارب التي أقامتها اللجنة، ففي منافسات التاولو يشارك جهاد بدوي وفاروق بدوي ومحمد ديبو وسلام خير بك وصالح عاصي.



وفي منافسات الساندا للسيدات، تشارك شام شاكر وآية حاج أحمد، بينما يمثل المنتخب في منافسات الساندا للرجال والشباب أسامة ياسين ومحمد مصطفى وقصي الخليل وعبد الله السلمو ومحمود سويد وناجح درويش.



يُذكر أن منافسات البطولة انطلقت في الثالث عشر من تشرين الثاني الجاري، وتستمر حتى السابع عشر منه.