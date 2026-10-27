الحصري: بدء تشغيل رحلات طيران السلام العُمانية إلى سوريا اعتباراً من ‏يوم غد

دمشق-سانا
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، الاتفاق مع شركة طيران السلام العُمانية على بدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى سوريا، اعتباراً من يوم غد الأربعاء بواقع رحلتين أسبوعياً.
وأوضح الحصري لـ سانا، أن الهيئة عملت على استكمال الترتيبات التنظيمية اللازمة لبدء التشغيل من خلال متابعة متطلبات الترخيص والتصاريح التشغيلية، والتحقق من استيفاء الاشتراطات والمعايير المعتمدة، بالتنسيق مع الشركة والجهات المعنية، بما يضمن انطلاق الرحلات وفق متطلبات السلامة والأمان.
وأشار إلى أن إدراج رحلات طيران السلام ضمن شبكة الرحلات الجوية إلى سوريا، يمثل خطوة عملية في تنفيذ خطة الهيئة الرامية إلى إعادة تنشيط الحركة الجوية، وتوسيع الوجهات المتاحة، وتعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة لشركات الطيران.
وأكد الحصري أن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير قطاع النقل الجوي، عبر تسهيل الإجراءات التنظيمية واستقطاب ناقلات جوية جديدة، بما يعزز المنافسة، ويوسع خيارات السفر أمام المسافرين، ويدعم استعادة دور المطارات السورية في حركة النقل الجوي الإقليمية والدولية.
وكان وفد من شركة طيران السلام العُمانية قد أجرى في الـ28 من أيلول الماضي جولة ميدانية في مطار دمشق الدولي للاطلاع على إجراءات العمل المتبعة في المطار، والوقوف على الجوانب التشغيلية والفنية المرتبطة بعمل الشركة لبدء تشغيل رحلات بين سوريا وسلطنة عُمان، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي بين البلدين.