الحصري: بدء تشغيل رحلات طيران السلام العُمانية إلى سوريا اعتباراً من ‏يوم غد

دمشق-سانا‏

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، ‏الاتفاق مع شركة طيران السلام العُمانية على بدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى ‏سوريا، اعتباراً من يوم غد الأربعاء بواقع رحلتين أسبوعياً. ‏

وأوضح الحصري لـ سانا، أن الهيئة عملت على استكمال الترتيبات التنظيمية ‏اللازمة لبدء التشغيل من خلال متابعة متطلبات الترخيص والتصاريح ‏التشغيلية، والتحقق من استيفاء الاشتراطات والمعايير المعتمدة، بالتنسيق مع ‏الشركة والجهات المعنية، بما يضمن انطلاق الرحلات وفق متطلبات السلامة ‏والأمان.‏

وأشار إلى أن إدراج رحلات طيران السلام ضمن شبكة الرحلات الجوية ‏إلى سوريا، يمثل خطوة عملية في تنفيذ خطة الهيئة الرامية إلى إعادة تنشيط ‏الحركة الجوية، وتوسيع الوجهات المتاحة، وتعزيز الربط مع الأسواق ‏الإقليمية والدولية، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة لشركات ‏الطيران.‏

وأكد الحصري أن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير قطاع النقل الجوي، ‏عبر تسهيل الإجراءات التنظيمية واستقطاب ناقلات جوية جديدة، بما يعزز ‏المنافسة، ويوسع خيارات السفر أمام المسافرين، ويدعم استعادة دور ‏المطارات السورية في حركة النقل الجوي الإقليمية والدولية.‏

وكان وفد من شركة طيران السلام العُمانية قد أجرى في الـ28 من أيلول ‏الماضي جولة ميدانية في مطار ‌‏دمشق الدولي للاطلاع على إجراءات العمل ‏المتبعة في المطار، والوقوف على ‌‏الجوانب التشغيلية والفنية المرتبطة بعمل ‏الشركة لبدء ‏تشغيل رحلات بين ‏سوريا وسلطنة عُمان، بما يسهم في تعزيز ‌‏الربط الجوي بين البلدين.‏