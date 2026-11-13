الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً

أنقرة-سانا



أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران اليوم الجمعة، أن قمة القادة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 31” شكّلت فرصة مهمة لتعزيز الحضور الدبلوماسي لتركيا، وتوسيع علاقاتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية مع دول العالم.



ونقلت وكالة الأناضول عن دوران قوله في منشور على منصة “إن سوسيال” التركية: “إن الرئيس رجب طيب أردوغان عقد على هامش القمة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا الدولية، إضافة إلى آفاق التعاون المشترك”.



وأوضح دوران، أن تركيا تواصل تحركاتها الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، بالتوازي مع العمل على تطوير علاقاتها مع دول ومناطق مختلفة من العالم، مشيراً إلى أن لقاءات أردوغان مع القادة تمثل جزءاً أساسياً من هذه الجهود.



ولفت دوران إلى أن هذه اللقاءات تعكس نهج تركيا الدبلوماسي القائم على المشاركة الفاعلة في مناقشة القضايا الدولية، والإسهام في إيجاد حلول لها، وتعزيز علاقاتها مع الدول على أساس الثقة المتبادلة.



وكانت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 31” انطلقت الإثنين الماضي في مدينة أنطاليا التركية، التي تستضيف المؤتمر للمرة الأولى، على أن تستمر حتى العشرين من تشرين الثاني الجاري، وتتركز المناقشات على تمويل العمل المناخي، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.