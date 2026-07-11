إصابة ثلاثة رجال إطفاء إثر انقلاب سيارتهم بريف درعا الشمالي

درعا-سانا



أصيب ثلاثة رجال إطفاء من مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة درعا اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة إطفاء أثناء توجهها للاستجابة لأحد البلاغات على الطريق الواصل بين مدينة الحارة، وبلدة زمرين في الريف الشمالي للمحافظة.



وأوضح قائد عمليات المنطقة الجنوبية في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد الهاجر في تصريح لـ سانا، أن سيارة الإطفاء تعرضت لحادث سير أثناء توجهها للاستجابة لأحد البلاغات على طريق الحارة – زمرين، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر طاقم الإطفاء تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة.



وأشار إلى قيام الأهالي بإسعاف أحد العناصر ونقله إلى مشفى الحارة الخاص، فيما تولت سيارة إسعاف تابعة لمنطقة الصنمين نقل العنصرين الآخرين إلى مشفى الصنمين لتلقي العلاج، مؤكداً أن حالتهم الصحية مستقرة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.



وشدد الهاجر على أن الحادث لن يؤثر في جاهزية فرق الطوارئ، وأن المديرية تواصل الاستجابة للبلاغات والحوادث في مختلف مناطق محافظة درعا وفق خططها التشغيلية.



وتواصل مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة درعا تنفيذ مهامها اليومية في الاستجابة للحرائق وحوادث السير والبلاغات الطارئة، حيث تواجه فرقها تحديات ميدانية متكررة، بينها تضرر بعض الطرق ووجود مطبات وعوائق تعيق حركة آليات الطوارئ.