حادث سير على أوتستراد طرطوس بانياس والأضرار مادية

طرطوس-سانا

وقع ظهر اليوم السبت، حادث تصادم مروري بين شاحنتين مخصصتين لنقل المحروقات، على طريق بانياس – طرطوس بالقرب من منطقة الفنار، ما أدى إلى اصطدام إحدى الشاحنتين بمركبة مدنية، دون الإبلاغ عن أي إصابات بشرية.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة طرطوس عبد المنعم سطيف في تصريح لـ سانا، أن فرق الدفاع المدني عملت على تأمين موقع الحادث، وتنظيم حركة السير، والتأكد من سلامة الطريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي مخاطر محتملة.

و نوه سطيف إلى ضرورة التزام السائقين بقواعد وأنظمة المرور، والتقيد بالمسارات والاتجاهات المحددة، وتجنب المخالفات المرورية، مع ضرورة الانتباه والتركيز أثناء القيادة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والحد من وقوع الحوادث المرورية.

ويشهد أوتستراد طرطوس بانياس حوادث مرورية عدة نتيجة الازدحام وتواجد أعداد كبيرة من صهاريج نقل الفيول.