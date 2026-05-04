هيئة الطيران والأوقاف تبحثان الاستعدادات لسفر الحجاج عبر مطاري دمشق وحلب

دمشق-سانا

بحث معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي مع معاون وزير الأوقاف سامر بيرقدار، اليوم الإثنين آخر الاستعدادات المتعلقة بسفر الحجاج عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين إلى الأراضي المقدسة، وذلك في مبنى الهيئة بدمشق.

وبينت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أنه تم إجراء جولة ميدانية مشتركة في مطار دمشق الدولي، للاطلاع على جاهزية التجهيزات والخدمات التي وفّرتها الهيئة العامة للطيران المدني، بما يضمن تقديم أفضل التسهيلات لضيوف الرحمن.

وحضر الاجتماع عدد من مديري الإدارات المعنية في كلٍّ من الهيئة والوزارة.

وكان مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، محمد نور أعرج، أعلن في الـ 30 من شهر نيسان الفائت، إتمام كل الاستعدادات اللازمة لسفر الحجاج هذا الموسم عبر مطارات دمشق، حلب، إسطنبول، القاهرة، وغازي عنتاب.