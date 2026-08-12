جهود مكثفة لتأهيل وتوسعة منفذ الدبوسية الحدودي.. والافتتاح أيلول القادم

حمص-سانا

تواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفيذ أعمال تأهيل وتوسعة منفذ الدبوسية الحدودي بريف حمص بوتيرة متسارعة، ضمن خطة متكاملة لتطوير بنيته التحتية ورفع جاهزيته التشغيلية، تمهيداً لإعادة افتتاحه ووضعه في الخدمة خلال شهر أيلول القادم.

وذكرت الهيئة على قناتها في التلغرام أن الأعمال الجارية تشمل استكمال تأهيل جسر المنفذ الذي دخل مراحله النهائية، إضافة إلى تأهيل الأبنية والخدمات والطرقات، بما يسهم في تحسين واقع العمل، وتوفير بنية خدمية متطورة تلبي الاحتياجات التشغيلية.

كما تتضمن أعمال التطوير توسعة المنفذ وتجهيز ساحات ضخمة مخصصة لسيارات الشحن التجارية، بهدف تنظيم حركتها وزيادة القدرة الاستيعابية للمنفذ، وتسهيل انسيابية حركة العبور والتبادل التجاري، والحد من الازدحام المروري عبر الحدود.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث المنافذ الحدودية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحركة التجارية.