أعمال إزالة الأنقاض تتواصل في البويضة الشرقية بدعم من حملة “فجر القصير”

حمص-سانا

تتواصل أعمال إزالة الأنقاض في قرية البويضة الشرقية بمنطقة القصير في ريف حمص الجنوبي، بمبادرة شعبية وبدعم من حملة “فجر القصير”، وذلك في إطار الجهود الرامية لتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم.

وأوضح محمد المحمد أحد أمناء حملة “فجر القصير” في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن أهالي القرية أطلقوا مبادرة شعبية لإزالة الأنقاض في قريتهم المدمرة، وخصصت الحملة 15 ألف دولار كدعم مباشر لها، بهدف تسريع العملية.

من جهته، بيّن رئيس بلدية البويضة الشرقية المهندس عارف صطوف أن البلدية تتولى الإشراف على التنفيذ، لافتاً إلى أن نسبة الدمار في القرية تصل إلى نحو 95 بالمئة، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام فرق العمل.

وأشار صطوف إلى أن حجم الركام في القرية يقدّر بنحو 45 ألف متر مكعب، وتعمل الفرق على إزالة نحو 1600 متر مكعب يومياً بإمكانات بسيطة، موضحاً أن الخطة تقضي بترحيل كامل كمية الأنقاض خلال 30 يوماً، ابتداء من الـ 2 من الشهر الجاري، مع السعي للاستفادة من الركام في تحسين الطرق الزراعية وردم الحفر.

من جهته، لفت المواطن محمد مهدي بكار أحد أهالي القرية إلى أن إزالة الركام كانت تشكل عبئاً مادياً كبيراً على الأهالي، ما يجعل هذه المبادرة خطوة أساسية لتخفيف المعاناة، وبدء إعادة الإعمار.

فيما أعرب المواطن نجيب عبد الرحمن صطوف، عن شكره لكل من ساهم في هذه الحملة، موضحاً أن إزالة الأنقاض أسهمت في تسهيل حركة الأهالي والآليات داخل القرية، إضافة إلى الحد من المخاطر الصحية الناتجة عن انتشار الحشرات والزواحف بين الركام.