وفاة سائق شاحنة جراء تصادم مع صهريج فيول على طريق بانياس ـ طرطوس

طرطوس-سانا‏

توفي سائق شاحنة براد إثر حادث تصادم مع صهريج لنقل مادة الفيول على طريق بانياس – طرطوس، اليوم الخميس. ‏

وبينت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة طرطوس، أن فرق الدفاع المدني السوري، توجهت فوراً إلى موقع الحادث، ‏وعملت على نقل جثمان السائق إلى المشفى الوطني في مدينة بانياس، والمباشرة بإجراءات التعامل مع مادة الفيول المنسكبة على ‏الطريق، بما يضمن سلامة مستخدميه واستمرار حركة المرور.‏

وأشارت المديرية إلى أنه جرى التنسيق مع إدارة أمن الطرق ومصفاة بانياس لإزالة آثار تسرب الفيول وإبعاد المركبات المتضررة، ‏وتأمين حركة المرور بشكل آمن إلى حين الانتهاء من الأعمال الفنية في الموقع.‏

ولفتت المديرية إلى أنه جرى إعادة فتح الطريق بشكل جزئي أمام حركة السير، مع متابعة الإجراءات لضمان السلامة العامة، ومنع أي ‏مخاطر محتملة.

وتشهد بعض الطرق الرئيسية في محافظة طرطوس، حوادث مرورية تستوجب استجابة سريعة، وخصوصاً عند وقوعها بين مركبات ‏تنقل مواد خطرة مثل المحروقات، لما قد تسببه من مخاطر إضافية تتعلق بالسلامة العامة والبيئة وحركة السير.‏