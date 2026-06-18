وفاة سائق شاحنة جراء تصادم مع صهريج فيول على طريق بانياس ـ طرطوس

طرطوس-سانا
توفي سائق شاحنة براد إثر حادث تصادم مع صهريج لنقل مادة الفيول على طريق بانياس – طرطوس، اليوم الخميس.
وبينت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة طرطوس، أن فرق الدفاع المدني السوري، توجهت فوراً إلى موقع الحادث، وعملت على نقل جثمان السائق إلى المشفى الوطني في مدينة بانياس، والمباشرة بإجراءات التعامل مع مادة الفيول المنسكبة على الطريق، بما يضمن سلامة مستخدميه واستمرار حركة المرور.
وأشارت المديرية إلى أنه جرى التنسيق مع إدارة أمن الطرق ومصفاة بانياس لإزالة آثار تسرب الفيول وإبعاد المركبات المتضررة، وتأمين حركة المرور بشكل آمن إلى حين الانتهاء من الأعمال الفنية في الموقع.
ولفتت المديرية إلى أنه جرى إعادة فتح الطريق بشكل جزئي أمام حركة السير، مع متابعة الإجراءات لضمان السلامة العامة، ومنع أي مخاطر محتملة.
وتشهد بعض الطرق الرئيسية في محافظة طرطوس، حوادث مرورية تستوجب استجابة سريعة، وخصوصاً عند وقوعها بين مركبات تنقل مواد خطرة مثل المحروقات، لما قد تسببه من مخاطر إضافية تتعلق بالسلامة العامة والبيئة وحركة السير.