وزارة الدفاع تعلن فتح باب التطوع لدورتي الطلاب الضباط وصف الضباط في القوى البحرية

دمشق-سانا

أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة في وزارة الدفاع السورية، عن فتح باب التطوع لصالح القوى البحرية لدورتي الطلاب الضباط، وطلاب صف الضباط، وذلك ضمن شروط واختصاصات محددة، مع إعطاء أولوية القبول للمقيمين في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة وإدلب.

دورة الطلاب الضباط

وأوضحت الوزارة في إعلانها، اليوم السبت، أن باب التطوع لدورة الطلاب الضباط يشمل خريجي كليات الهندسة والأكاديميات البحرية في اختصاصات: الهندسة البحرية، وهندسة نظم القدرة الكهربائية، هندسة الميكانيك، وهندسة الميكاترونيك، وهندسة الاتصالات، وهندسة الكهرباء، وهندسة الإلكترون، وهندسة المعلوماتية، وهندسة الحاسبات الإلكترونية، وميكانيك وكهرباء السفن، والتكييف والتبريد.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن المتقدمين المقبولين يخضعون لدورة تدريبية لمدة ستة أشهر، ويتخرج الطالب برتبة ملازم أول، حيث حددت الحد الأقصى للعمر هو 25 عاماً لحملة الشهادات المطلوبة، مع استثناء خريجي جامعات الشمال السوري قبل عام 2025 بزيادة خمس سنوات على الحد الأقصى للعمر.

وتضمنت شروط التطوع، أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية بتقدير لا يقل عن جيد، وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وسليم البنية ولائقاً صحياً، وألا يقل طوله عن 165 سم، وألا يكون قد فصل سابقاً من إحدى الوظائف الحكومية، مع التعهد بالخدمة في القوات المسلحة بعد التخرج وفق المدة التي تحددها الوزارة.

دورة طلاب صف الضباط

وفيما يتعلق بدورة طلاب صف الضباط، أكدت الوزارة أن التطوع يشمل حملة الشهادات الثانوية البحرية وخريجي المعاهد التقانية في اختصاصات: الثانوية البحرية (ميكانيك وكهرباء السفن، تكييف وتبريد)، والمعهد التقاني للاتصالات، والمعهد التقاني للميكانيك، والمعهد التقاني للميكاترونيك، والمعهد التقاني الصناعي، والمعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية، والمعهد التقاني للكهرباء والإلكترون.

وحددت الوزارة الفئات العمرية بحد أقصى 21 عاماً لحملة الشهادة الثانوية البحرية، و24 عاماً لحملة شهادات المعاهد التقانية، وفقاً للاختصاصات المطلوبة، مع استثناء خريجي جامعات الشمال السوري قبل عام 2025 بزيادة ثلاث سنوات على الحد الأعلى للعمر.

وأوضحت أن المقبولين يخضعون لدورة تدريبية لمدة ستة أشهر، ويتخرج الطالب برتبة رقيب لحملة الشهادة الثانوية البحرية، وبرتبة رقيب أول لخريجي المعاهد التقانية.

وتضمنت شروط التطوع في دورة طلاب صف الضباط أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون سليماً صحياً ولا يقل طوله عن 165 سم، وألا يكون قد فصل سابقاً من إحدى الوظائف الحكومية، وأن يكون عازباً، والتعهد بالخدمة في القوات المسلحة بعد التخرج وفقاً للمدة التي تحددها الوزارة، وألا يقل معدل النجاح عن 50 بالمئة لحملة الثانوية البحرية.

الأوراق المطلوبة

وأشارت الوزارة إلى أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد فردي، وصورة مصدقة عن الشهادة المطلوبة سواء الشهادة الجامعية أو الأكاديمية بالنسبة للطلاب الضباط، أو شهادة الثانوية البحرية أو شهادة المعهد التقاني بالنسبة لصف الضباط، إضافة إلى وثيقة تثبت زمرة الدم، ووثيقة لا حكم عليه لم يمضِ على استخراجها أكثر من شهر، ووثيقة غير موظف، وبيان عائلي حديث للمتزوجين (بالنسبة للطلاب الضباط).

ودعت وزارة الدفاع الراغبين بالتطوع ممن تتوفر فيهم الشروط إلى مراجعة مديريات التجنيد والتعبئة في المحافظات، اعتباراً من الثالث ولغاية الـ21 من شهر أيار المقبل، مصطحبين الأوراق المطلوبة خلال أوقات الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس بين الساعة التاسعة صباحاً والخامسة مساءً.

وكانت إدارة التجنيد والتعبئة في وزارة الدفاع أعلنت في الـ6 من شباط الماضي عن فتح باب التطوع لعدد من حملة الشهادات الجامعية لصالح هيئة التوجيه المعنوي.