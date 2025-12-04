معرض طلابي في كلية العمارة بجامعة حمص بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير

حمص-سانا

أقامت جامعة حمص بالتعاون مع فرع نقابة المعلمين اليوم معرضاً متنوعاً في كلية هندسة العمارة بمناسبة الذكرى الأولى لعيد التحرير، تضمن مجموعة من مشاريع التخرج وأعمالاً طلابية من كليات الهندسة بفروعها المختلفة، ومنها العمارة، الميكانيكية، الكهربائية، الكيميائية، والبترولية.

وأشار عميد كلية هندسة العمارة الدكتور عبد الرحمن حمدون في تصريح لمراسل سانا إلى أن المعرض يأتي ضمن احتفالات عيد التحرير، ويهدف إلى تمكين الطلبة من عرض أفكارهم ومنتجاتهم العملية، مع التركيز على دورهم الحيوي في مرحلة إعادة إعمار سوريا.

بدوره تحدث رئيس فرع نقابة المعلمين بالجامعة الدكتور عبد الرزاق الصوفي عن تنظيم النقابة لعدة فعاليات للاحتفال بهذه المناسبة، منها معرض الكتاب، ومعارض خاصة بمشاريع ومنتجات الهندسة، إلى جانب إقامة محاضرات تتناول رؤى تطوير المدينة والحفاظ على تراثها، وأكد على أهمية دور الشباب في عملية إعادة الإعمار.

وعلى هامش المؤتمر، أوضح الطالب عدنان قرقوز من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية أن المشاركة تضمنت عرض منتجات الصناعات التقليدية وبعض الأدوات والقوالب المستخدمة في تصنيعها.

أما الطالب حسن يوسف من كلية هندسة العمارة فنوّه إلى أهمية هذا المعرض في تشجيع الطلاب على طرح أفكار إبداعية ومتميزة، فيما أشارت آيلا الحبيب من قسم النسيج بكلية الهندسة الكيميائية والبترولية إلى مشاركة قسمها بمجموعة من القطع النسيجية المصنوعة يدوياً.

وتهدف الجامعة من خلال هذه الأنشطة المتنوعة إلى تعزيز الإبداع والتميز بين طلابها، وتحفيزهم على الريادة في تخصصاتهم، في رسالة تؤكد أن مرحلة ما بعد التحرير تعتمد بصورة أساسية على جهود الشباب وابتكاراتهم وطاقاتهم الواعدة.

