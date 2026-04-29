وزير النقل من “سيريا هايتك”: التحول الرقمي يرفع كفاءة الخدمات ويخفف الأعباء عن المواطنين

دمشق-سانا

أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أهمية التحول الرقمي في تطوير قطاع النقل، مشدداً على أن هذا التحول لا يُعدُّ هدفاً بحد ذاته، بل يمثل أداة استراتيجية تسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتخفيف الأعباء والتكاليف عن المواطنين، والحد من التنقلات، بما يدعم تحقيق الاستدامة البيئية.

وخلال جلسة حوارية عقدت مساء اليوم الأربعاء ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك 12” على أرض مدينة المعارض بدمشق، أجاب الوزير بدر على تساؤلات الحضور واستفساراتهم التي تمحورت حول آليات تطوير الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وخطط الوزارة المستقبلية في مجال الرقمنة، مؤكداً استمرار العمل على تطوير الأداء المؤسساتي ومعالجة مختلف التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح الوزير بدر أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات في هذا الإطار، من أبرزها تسجيل المركبات عبر قاعدة بيانات مركزية متاحة من مختلف المحافظات، إضافة إلى تطبيق نظام الدور الإلكتروني في مديريات النقل، والذي بدأ في مديرية سرمدا، تمهيداً لتعميمه على باقي المديريات.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل المركبات ونقل البضائع بالتوازي مع مسار التحول الرقمي، مبيناً أن عدد معاملات تسجيل المركبات الجديدة بلغ نحو 600 ألف معاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وفي ختام حديثه، نوه بدر بجهود وزارة الاتصالات في تنظيم المعرض، لافتاً إلى تسارع وتيرة التطور التقني في سوريا، وتنامي ثقة الشركات بالمناخ الاستثماري، بما يعزز الحضور السوري على المستويين الإقليمي والدولي.

وكانت انطلقت أمس فعاليات الدورة الـ 12 من معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك”، الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات وشركة “المبدعون” للمعارض والمؤتمرات برعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، بمشاركة 150 شركة تمثل 345 علامة تجارية من 45 دولة عربية وأجنبية.