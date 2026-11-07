درجات الحرارة مستمرة بالانخفاض مع أمطار في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة في سوريا، اليوم السبت، انخفاضها التدريجي، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، بفعل استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً.

الطقس نهاراً

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال النهار يكون غائماً جزئياً بشكلٍ عام يتحول إلى غائم أحياناً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في معظم المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وخاصةً في المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة.

الطقس ليلاً

وخلال الليل يكون الجو بارداً وخاصةً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

الرياح والبحر

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحيانا 55 كم/سا في المناطق الجنوبية والوسطى والجنوبية الشرقية وأجزاء من المنطقة الساحلية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت يوم أمس الجمعة، من انخفاض كبير بدرجات الحرارة فجر يومي الإثنين والثلاثاء القادمين على عموم المناطق السورية، لتتراوح ليلاً بين درجة واحدة وأربع درجات مئوية، فيما ستكون على المناطق الجبلية العالية صفر درجة مئوية وما دون.



درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: