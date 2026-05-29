لجنة الاستجابة للطوارئ بدير الزور تنفذ إجراءات عاجلة لحماية الأهالي من ارتفاع منسوب الفرات

دير الزور-سانا

تواصل لجنة الاستجابة للطوارئ في محافظة دير الزور، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذ إجراءات عاجلة لحماية الأهالي وتخفيف أثر الفيضان على المناطق الأكثر خطورة، مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وذكرت لجنة الاستجابة للطوارئ في بيان نشرته وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية في قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن الأولوية هي سلامة الناس أولاً، من خلال إخلاء المناطق المنخفضة، وإيقاف العبارات النهرية، وتدعيم الجسور، وحماية محطات المياه، وتجهيز فرق الإخلاء والإسعاف ومراكز الإيواء.

ودعت اللجنة الأهالي إلى الالتزام بتعليمات السلامة، والابتعاد عن ضفاف النهر، وعدم استخدام العبارات أو المعابر غير الآمنة، ومنع الأطفال من الاقتراب أو السباحة.



وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‌‏الزور والرقة منذ أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب المياه، ما ‏تسبب ‏بتضرر 2400 عائلة في دير الزور، فيما تقوم فرق ‏الطوارئ والدفاع ‏المدني والجهات ‏المحلية برفع حالة ‏الجاهزية ‏واتخاذ تدابير وقائية، وتنفيذ ‏عمليات إخلاء عند ‏الضرورة، بهدف ‏حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل ‏الخسائر ‏المحتملة.‏