الصين تطلق صاروخاً يحمل أربعة أقمار اصطناعية إلى الفضاء

بكين-سانا

أطلقت الصين اليوم السبت صاروخاً من طراز “سيريس-2 واي3″، وعلى متنه أربعة أقمار اصطناعية.

وذكرت وكالة شينخوا أن الصاروخ انطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين، ونجح في إيصال الأقمار الأربعة إلى المدار المحدد لها.

وكانت الصين أطلقت في 3 تشرين الثاني الجاري، صاروخاً حاملاً من طراز “ليجيان-2 واي 2” لإرسال مجموعة من الأقمار ‏الاصطناعية إلى الفضاء.‎

يشار إلى أن الصين تمتلك ثاني أكبر عدد من الأقمار الاصطناعية النشطة في العالم بعد الولايات المتحدة، بأكثر من 1274 مركبة فضائية، وقد سجلت عام ‌‏2025 رقماً قياسياً بإجراء 92 عملية إطلاق مدارية‎.‎