السبت 7 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الصين تطلق صاروخاً يحمل أربعة أقمار اصطناعية إلى الفضاء
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الصين تطلق صاروخاً يحمل أربعة أقمار اصطناعية إلى الفضاء

photo 2026 11 07 09 25 37 الصين تطلق صاروخاً يحمل أربعة أقمار اصطناعية إلى الفضاء
صاروخ من طراز "سيريس-2 واي3"-وكالة شينخوا

بكين-سانا

أطلقت الصين اليوم السبت صاروخاً من طراز “سيريس-2 واي3″، وعلى متنه أربعة أقمار اصطناعية.

وذكرت وكالة شينخوا أن الصاروخ انطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين، ونجح في إيصال الأقمار الأربعة إلى المدار المحدد لها.

وكانت الصين أطلقت في 3 تشرين الثاني الجاري، صاروخاً حاملاً من طراز “ليجيان-2 واي 2” لإرسال مجموعة من الأقمار ‏الاصطناعية إلى الفضاء.‎

يشار إلى أن الصين تمتلك ثاني أكبر عدد من الأقمار الاصطناعية النشطة في العالم بعد الولايات المتحدة، بأكثر من 1274 مركبة فضائية، وقد سجلت عام ‌‏2025 رقماً قياسياً بإجراء 92 عملية إطلاق مدارية‎.‎

السعودية والأردن ومجلس التعاون يدينون اعتداء إيران على ناقلة إماراتية
ارتقاء فلسطيني وإصابة واعتقال آخرين في الضفة الغربية
مقتل ثلاثة فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة
تورك يحذر من إبادة جماعية في الفاشر ويدعو لتحرك دولي عاجل
الرابطة النووية: مشروع “آق قويو” سيجعل تركيا جزءاً من الصناعة النووية العالمية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار