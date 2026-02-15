وزارة النقل تنظم جلسة حوارية مع المهندسين السوريين في ألمانيا

دمشق-سانا

نظمت وزارة النقل بالتعاون مع التجمع السوري في ألمانيا، جلسة حوارية عبر الفيديو، اليوم الأحد، جمعت وزير النقل يعرب بدر مع عدد من المهندسين السوريين المقيمين في ألمانيا.

وتطرقت الجلسة إلى عدد من المواضيع المهمة التي تخص قطاع النقل في سوريا، بما في ذلك التحديات الحالية التي يواجهها القطاع وسبل تطويره بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الراهنة، كما تمت مناقشة الدور المهم للمهندسين السوريين في الخارج بتقديم الدعم الفني والتقني للمشاريع التنموية في سوريا.

وناقش الحضور خلال الجلسة مجمل التحديات، وكيفية استفادة المؤسسات السورية من الخبرات الهندسية في المهجر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى وزارة النقل من خلالها إلى تعزيز التواصل مع الخبرات الهندسية السورية في الخارج، بما يسهم في تطوير المشروعات التنموية وإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا.