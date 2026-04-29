استمرار استقبال طلبات المفصولين بسبب الثورة في الرقة تمهيداً لإعادتهم إلى العمل

الرقة-سانا

تواصل الأمانة العامة لمحافظة الرقة، لليوم الثاني على التوالي، استقبال طلبات الموظفين المفصولين بسبب الثورة، وذلك ضمن خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمعالجة أوضاعهم وإعادتهم إلى وظائفهم، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأوضح الأمين العام لمحافظة الرقة شحود عبد العزيز في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأربعاء أن عملية الاستقبال تشمل العاملين السابقين في الأمانة العامة، والوحدات الإدارية، ومديرية نقل الركاب، ومديرية البيئة، مشيراً إلى أن التقديم تم عبر روابط إلكترونية أُعلنت مسبقاً، إضافة إلى استدراك الحالات التي لم تتمكن من التسجيل إلكترونياً، من خلال استقبال أوراقها بشكل مباشر.

وبيّن عبد العزيز أن لجاناً مختصة تجري المقابلات مع المتقدمين بكل شفافية، بهدف إعادة المفصولين إلى مسمياتهم الوظيفية السابقة، أو التعاقد معهم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وذلك ريثما تصدر التعليمات التنفيذية النهائية الخاصة بمعالجة هذا الملف.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لمعالجة أوضاع المفصولين خلال فترة الثورة، بما يضمن إعادة حقوقهم الوظيفية وتعزيز استقرار العمل في المؤسسات الخدمية بمحافظة الرقة.