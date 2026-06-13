الدفاع المدني يعيد 12 عائلة متضررة من ارتفاع منسوب الفرات إلى مناطق سكنها في دير الزور

دير الزور-سانا

نفّذت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة دير الزور، اليوم السبت، عملية نقل لإعادة 12 عائلة متضررة من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات إلى مناطق سكنها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأهالي المتضررين وتأمين عودتهم الآمنة إلى منازلهم.

وذكر الدفاع المدني على قناته عبر التلغرام، أن العملية شملت إعادة 9 عائلات من مراكز الإيواء في حي المطار القديم إلى منازلها في حي حويجة صكر بريف دير الزور، بعد أن أجرت الفرق المختصة عمليات كشف وتقييم للمنازل المتضررة، والتأكد من خلوّها من المخاطر التي قد تهدد سلامة السكان، بما يضمن عودة آمنة ومستقرة للأهالي إلى منازلهم.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه تم نقل 3 عائلات من مركز الإيواء ذاته إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات في منطقة الجزيرة.

وتواصل فرق الدفاع المدني تنفيذ مهامها الإنسانية والاستجابة للحالات الطارئة، بما يسهم في حماية المدنيين والتخفيف من آثار الكوارث والظروف الاستثنائية التي تشهدها بعض المناطق.

وشهدت مناطق عدة في محافظة دير الزور خلال الفترة الماضية ارتفاعاً في منسوب مياه نهر الفرات، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل واضطرار بعض العائلات إلى مغادرتها والإقامة مؤقتاً في مراكز إيواء إلى حين زوال المخاطر وتأمين عودتها الآمنة.