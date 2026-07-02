رئيس هيئة المنافذ والجمارك يبحث في دير الزور والرقة تطوير العمل في المنافذ الحدودية

دير الزور والرقة-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي مع محافظ دير الزور زياد العايش، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والمحافظة، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري، وتطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في قناتها على التلغرام مساء أمس الأربعاء، أن بدوي استعرض خلال اللقاء أبرز المشاريع التي تعمل عليها الهيئة، وفي مقدمتها خطط تطوير وتأهيل منفذ البوكمال الحدودي، بما يرفع من كفاءته التشغيلية ويعزز جاهزيته لاستيعاب الحركة المتزايدة للمسافرين والبضائع.

وأشار بدوي إلى مشروع صيانة وتوسعة المحاور الطرقية الحيوية الممتدة من دمشق وحمص إلى البوكمال مروراً بتدمر، والذي يجري تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل، بهدف تحسين الربط اللوجستي وتسهيل حركة التجارة والنقل بين مختلف المحافظات.

ولفت بدوي إلى التسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة للتجار والصناعيين والمزارعين، والإجراءات المتخذة لتبسيط حركة الاستيراد والتصدير، ودعم الإنتاج الوطني، وحماية المنتج المحلي، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار.

من جانبه أكد المحافظ أهمية هذه المشاريع في دعم التنمية الاقتصادية للمحافظة، مشدداً على استمرار التعاون والتنسيق المشترك لإنجاح المشاريع الاستراتيجية التي تخدم المحافظة والاقتصاد الوطني.

تطوير الحركة الاقتصادية في الرقة

وفي محافظة الرقة بحث بدوي مع المحافظ عبد الرحمن سلامة، واقع الحركة الاقتصادية في المحافظة وآليات دعمها وتطويرها.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تسهيل تصدير المحاصيل الزراعية السورية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بعبورها عبر المنافذ الحدودية، إلى جانب بحث الآليات التي تسهم في حماية الإنتاج الوطني من خلال تنظيم حركة الاستيراد بما يدعم المنتج المحلي ويحافظ على تنافسيته.

وأشار بدوي خلال اللقاء، إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ولاسيما فيما يتعلق بتطوير العمل في منفذ تل أبيض الحدودي، والإجراءات المتخذة لتسهيل حركة التجارة والترانزيت، وتبسيط الإجراءات الجمركية.

واستمع بدوي إلى أبرز التحديات التي تواجه التجار والصناعيين وشركات التخليص الجمركي والمزارعين، ولاسيما فيما يتعلق بحركة التصدير والاستيراد والإجراءات الجمركية، حيث جرى بحث الحلول الكفيلة بمعالجة هذه التحديات.

وأكد بدوي أن الهيئة تنتهج سياسة الشراكة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية، وتحرص على الاستماع إلى ملاحظات القطاع الخاص والعمل على معالجتها، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في مختلف المحافظات.

جولة تفقدية في منفذ تل أبيض

إلى ذلك اطلع بدوي خلال جولة تفقدية في منفذ تل أبيض الحدودي، على سير العمل، وتم الوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة التبادل التجاري، إضافة إلى إجراءات العمل في مختلف أقسام المنفذ، ومستوى الجاهزية الفنية والإدارية، والتجهيزات المتوافرة، وآلية إنجاز معاملات المسافرين والشاحنات.

وأكد رئيس الهيئة خلال الجولة، أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأقسام العاملة في المنفذ، ومعالجة أي معوقات قد تؤثر في سير العمل، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية، ويواكب التزايد في حركة المسافرين والبضائع، انسجاماً مع توجهات الهيئة الهادفة إلى تطوير المنافذ الحدودية ورفع جاهزيتها بما يخدم حركة النقل والتبادل التجاري.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة جولات وزيارات عمل ميدانية تهدف الى تطوير العمل المشترك لمنفذي البوكمال وتل أبيض، وتسهيل إجراءات العبور، ودعم انسيابية الحركة التجارية بما يخدم الاقتصاد الوطني.