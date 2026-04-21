ورشات الصيانة تبدأ أعمال إعادة التغذية الكهربائية إلى بلدة سلمى ومحيطها بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

بدأت ورشات الشركة العامة للكهرباء في محافظة اللاذقية، اليوم الثلاثاء، أعمال فحص كابلات التوتر المتوسط، لصيانتها وإعادة إيصال التيار الكهربائي تدريجياً إلى بلدة سلمى والقرى المحيطة بها في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، تزامناً مع عودة الأهالي إلى المنطقة وتثبيت مقومات استقرارهم فيها.

وأوضح رئيس دائرة التوتر المتوسط بالشركة العامة للكهرباء، عمر زيدان، في تصريح لمراسل سانا، أن الأعمال الجارية تهدف إلى تأمين التغذية الكهربائية للأهالي العائدين إلى منطقة سلمى، مبيناً أنه بعد الانتهاء من عمليات الفحص ستباشر الورشات تجهيز مراكز التحويل ومد شبكات التوتر المنخفض، بما يتيح تغذية هذه المراكز بشكل تدريجي وشمول أكبر عدد ممكن من القرى والمناطق التي عاد إليها السكان.

وأكد زيدان أن التغذية الكهربائية ستتوفر لكل المناطق المستهدفة خلال فترة قريبة وفق الإمكانيات المتاحة، لافتاً إلى أن العمل مستمر بشكل متدرج لضمان استقرار الخدمة وتلبية احتياجات الأهالي وتعزيز استقرارهم في المنطقة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن الجهود المتواصلة لإعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية في ريف اللاذقية، بما يسهم في دعم عودة الحياة إلى القرى المتضررة جراء قصف النظام البائد، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية فيها.