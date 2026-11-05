مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد استمرار عملية “فجر اليمن” لتحقيق أهدافها‏

‏عدن-سانا‏

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الخميس استمرار عملية “فجر اليمن” لتحقيق أهدافها ‏المتمثلة في إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل ‏الأراضي اليمنية.‏

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وقال المجلس في بيان، بمناسبة مرور شهر على انطلاق العملية في الخامس من تشرين الأول ‏الماضي: إن القوات المسلحة اليمنية نفذت 40761 عملية استهداف عسكرية ضد ميليشيا ‏الحوثي على مختلف الجبهات، أسفرت عن مقتل نحو 20 ألفاً من قياداتها وعناصرها، وتدمير ‏وإعطاب أكثر من 5 آلاف آلية.‏

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وجدد المجلس تقديره لدعم المملكة العربية السعودية لليمن، مشيداً بمساهماتها في مساندة ‏مؤسسات الدولة، إضافة إلى الدور الإنساني والتنموي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ‏الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.‏

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ويأتي البيان في ظل استمرار المواجهات على عدد من الجبهات، وتأكيد الحكومة اليمنية أهمية ‏الدعم الإقليمي والدولي في تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.‏