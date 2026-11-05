الخميس 5 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد استمرار عملية “فجر اليمن” لتحقيق أهدافها‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد استمرار عملية “فجر اليمن” لتحقيق أهدافها‏

news 081022 yemen.majlis.jpg مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد استمرار عملية "فجر اليمن" لتحقيق أهدافها‏
اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني -سبأ

‏عدن-سانا‏

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الخميس استمرار عملية “فجر اليمن” لتحقيق أهدافها ‏المتمثلة في إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل ‏الأراضي اليمنية.‏
‏ ‏
وقال المجلس في بيان، بمناسبة مرور شهر على انطلاق العملية في الخامس من تشرين الأول ‏الماضي: إن القوات المسلحة اليمنية نفذت 40761 عملية استهداف عسكرية ضد ميليشيا ‏الحوثي على مختلف الجبهات، أسفرت عن مقتل نحو 20 ألفاً من قياداتها وعناصرها، وتدمير ‏وإعطاب أكثر من 5 آلاف آلية.‏
‏ ‏
وجدد المجلس تقديره لدعم المملكة العربية السعودية لليمن، مشيداً بمساهماتها في مساندة ‏مؤسسات الدولة، إضافة إلى الدور الإنساني والتنموي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ‏الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.‏
‏ ‏
ويأتي البيان في ظل استمرار المواجهات على عدد من الجبهات، وتأكيد الحكومة اليمنية أهمية ‏الدعم الإقليمي والدولي في تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.‏

وزير الخارجية التركي ونظيره الباكستاني يبحثان المفاوضات بين طهران وواشنطن
الصين تطلق الصاروخ “بالاس-1” بنجاح‏
الكويت والبرلمان العربي يدينان التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد لبنان
دول عربية وإسلامية: إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى أمام المصلين انتهاك صارخ للقانون الدولي
المحكمة العليا الأمريكية ترفض إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في فرجينيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار