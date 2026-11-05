مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد استمرار عملية “فجر اليمن” لتحقيق أهدافها‏

عدن-سانا
أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الخميس استمرار عملية “فجر اليمن” لتحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية.
وقال المجلس في بيان، بمناسبة مرور شهر على انطلاق العملية في الخامس من تشرين الأول الماضي: إن القوات المسلحة اليمنية نفذت 40761 عملية استهداف عسكرية ضد ميليشيا الحوثي على مختلف الجبهات، أسفرت عن مقتل نحو 20 ألفاً من قياداتها وعناصرها، وتدمير وإعطاب أكثر من 5 آلاف آلية.
وجدد المجلس تقديره لدعم المملكة العربية السعودية لليمن، مشيداً بمساهماتها في مساندة مؤسسات الدولة، إضافة إلى الدور الإنساني والتنموي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
ويأتي البيان في ظل استمرار المواجهات على عدد من الجبهات، وتأكيد الحكومة اليمنية أهمية الدعم الإقليمي والدولي في تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.