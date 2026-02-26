“نسمات رمضانية”.. أمسية إنشادية على مسرح قصر الثقافة بحمص احتفاءً بشهر رمضان المبارك

حمص-سانا

نظمت مديرية الثقافة في حمص أمسية إنشادية بعنوان “نسمات رمضانية” في قصر الثقافة، قدّمت خلالها لوحات روحانية تمزج بين الطابع الوجداني والحماس في الأداء والكلمة.

وأحيت الأمسية فرقة روح الشام بمشاركة فريق المولوية آل الخراط القادمين من دمشق، حيث قدّم المشاركون باقة من الأناشيد والابتهالات التي تعكس أجواء الشهر الفضيل، وتستحضر قيمه الروحية والاجتماعية، وبدأت الأمسية بموشحات دينية ابتهالية تتناسب مع الأجواء الرمضانية، ثم انتقلت إلى فقرة حماسية شبابية وأناشيد ثورية بالإضافة إلى نشيد خاص لفلسطين، حيث لاقت الأناشيد استحسان الجمهور.

وأشار عبد الكريم الشامية، مدير فرقة روح الشام، إلى أن الفرقة مكونة من شباب يُعنى بإيصال الرسالة الإنشادية بصورة حداثية للحفاظ على الأصالة التي تميز اللون الإنشادي، ليتمكن الإنسان من الانتقال من جذور الأصالة بشكل سلس إلى الحداثة.

بدوره، لفت محمد العلوش، مدير المكتب الإعلامي في مديرية ثقافة حمص، إلى أن الأمسية تأتي ضمن البرنامج الثقافي للمديرية خلال شهر رمضان المبارك، لتؤكد حضور الثقافة الفنية والروحية في وجدان أهالي حمص، ولتشكل مساحة لقاء تجمع العائلة حول الكلمة الطيبة والصوت الهادئ، عبر تقديم مضمون إنشادي يرتقي بالذائقة العامة ويعكس القيم السامية التي يحملها الشهر الكريم.

وأعرب زهير خوصان من الجمهور، عن إعجابه بهذا النوع من الأناشيد في الشهر الكريم وإحيائها للمشاعر الوجدانية، مؤكداً أن ما جذبه للأمسية التناغم الروحي للموسيقا والكلمات بشكل فني مميز.

وتأتي الفعالية في إطار الأنشطة الثقافية التي تنظمها مديرية الثقافة بحمص؛ لتعزيز الحضور الفني والوجداني خلال الشهر الكريم، وإتاحة مساحة للجمهور للتفاعل مع الفنون التراثية والإنشادية.