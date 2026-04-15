السورية للمخابز تواصل إعادة تأهيل فرن معرة مصرين الآلي بريف إدلب الشمالي

إدلب-سانا

تواصل المؤسسة السورية للمخابز الأعمال الخاصة إعادة تأهيل الفرن الآلي في مدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومديرية المخابز في المحافظة.

وأوضح مدير فرع مخابز إدلب أحمد الداني في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأربعاء، أن الفرن يعتبر من الأفران المهمة في المدينة، وتم تدميره بفعل قصف النظام البائد بشكل شبه كامل، وأن عملية إعادة ترميمه متواصلة بوتيرة عالية، حيث يتم حالياً تركيب خطي إنتاج من أجل سد احتياجات المدينة ومحيطها بالكامل، مبيناً أن طاقته الإنتاجية اليومية تتراوح بين 15و16طناً.

وأضاف: إن الفرن سيغطي حاجة ما بين 70 و100 ألف نسمة من مادة الخبز، وإن افتتاحه من جديد سيتم خلال مدة أقصاها 45 يوماً، ليكون ضمن الخدمة.

وتعمل السورية للمخابز على تنفيذ برامج تطوير وتأهيل للمخابز العامة بالتعاون مع جهات وطنية ودولية، وذلك ضمن خطتها لتحسين كفاءة العمل ورفع القدرة الإنتاجية، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي، وتأمين مادة الخبز للأهالي بشكل منتظم ومستدام.

