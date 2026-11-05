نيكي الياباني يتراجع 1.8 بالمئة بفعل خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات

طوكيو-سانا

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أغلق المؤشر “نيكي” الياباني تعاملاته اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 1.8 بالمئة، متأثراً ‏بموجة بيع حادة طالت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومعدات تصنيع ‏الرقائق الإلكترونية.‏

وذكرت وكالة “رويترز” أن أسهم شركات التكنولوجيا شهدت تراجعاً ملحوظاً عقب فوز ‏الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وسيطرتهم على مجلسي الشيوخ والنواب، ‏وسط مخاوف المستثمرين من تباطؤ وتيرة التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث ‏انخفض سهم شركة “أدفانتست” بنسبة 14.7 بالمئة، وسهم “طوكيو إلكترون” بنسبة 9.4 بالمئة.‏

وفي المقابل، اتجه المستثمرون إلى قطاعات أخرى، بينها العقارات والتجزئة، إذ ارتفع المؤشر ‌‏”توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2 بالمئة، مع صعود 25 قطاعاً من أصل 33، بقيادة قطاع ‏معدات النقل الذي ارتفع 11.8 بالمئة، والعقارات بنسبة 7.2 بالمئة.‏

وارتفع سهم شركة “فاست ريتيلينغ” بنسبة 4.7 بالمئة، ما ساهم في صعود قطاع التجزئة بنسبة ‌‏5.1 بالمئة.‏

وكان قطاع الشحن البحري من بين الأسوأ أداءً، إذ تراجع بنسبة 6.9 بالمئة، وسط توقعات ‏بانخفاض أسعار النقل البحري في حال انحسار التوترات في الشرق الأوسط.‏

واستفادت قطاعات أخرى من تراجع أسعار النفط، نظراً لاعتماد اليابان الكبير على واردات ‏الطاقة، في ظل توقعات بانحسار التوترات في الشرق الأوسط.‏