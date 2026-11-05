نيكي الياباني يتراجع 1.8 بالمئة بفعل خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات

طوكيو-سانا
أغلق المؤشر “نيكي” الياباني تعاملاته اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 1.8 بالمئة، متأثراً بموجة بيع حادة طالت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية.
وذكرت وكالة “رويترز” أن أسهم شركات التكنولوجيا شهدت تراجعاً ملحوظاً عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وسيطرتهم على مجلسي الشيوخ والنواب، وسط مخاوف المستثمرين من تباطؤ وتيرة التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث انخفض سهم شركة “أدفانتست” بنسبة 14.7 بالمئة، وسهم “طوكيو إلكترون” بنسبة 9.4 بالمئة.
وفي المقابل، اتجه المستثمرون إلى قطاعات أخرى، بينها العقارات والتجزئة، إذ ارتفع المؤشر ”توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2 بالمئة، مع صعود 25 قطاعاً من أصل 33، بقيادة قطاع معدات النقل الذي ارتفع 11.8 بالمئة، والعقارات بنسبة 7.2 بالمئة.
وارتفع سهم شركة “فاست ريتيلينغ” بنسبة 4.7 بالمئة، ما ساهم في صعود قطاع التجزئة بنسبة 5.1 بالمئة.
وكان قطاع الشحن البحري من بين الأسوأ أداءً، إذ تراجع بنسبة 6.9 بالمئة، وسط توقعات بانخفاض أسعار النقل البحري في حال انحسار التوترات في الشرق الأوسط.
واستفادت قطاعات أخرى من تراجع أسعار النفط، نظراً لاعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة، في ظل توقعات بانحسار التوترات في الشرق الأوسط.