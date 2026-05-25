تأهيل صوامع عدرا مستمر ونسبة التنفيذ 80% استعداداً لاستلام موسم القمح 2026

ريف دمشق-سانا



تتواصل أعمال إعادة تأهيل مركز صوامع عدرا بريف دمشق، ضمن خطة تهدف إلى رفع الجاهزية قبل انطلاق موسم استلام القمح لعام 2026، بما يسهم في تعزيز القدرة التخزينية، وتحسين عمليات استلام وتخزين المحاصيل الاستراتيجية، في إطار دعم الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المطاحن من القمح.



وأوضح مدير مركز صوامع عدرا محمود البيروتي في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين، أن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل انطلقت منذ نحو شهرين، وتشمل التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، مشيراً إلى أن المركز متوقف عن العمل منذ أواخر عام 2012 بعد تعرضه لأضرار كبيرة.

الطاقة التخزينية 200 ألف طن

وأكد البيروتي أن الطاقة التخزينية للصوامع تبلغ نحو 200 ألف طن، مبيناً أن المركز كان قبل عام 2010 يغذي عدداً من مطاحن دمشق وريفها، مثل مطاحن تشرين والوطنية والغزلانية والناصرية، متوقعاً أن يعود للقيام بدور رئيسي في تغذية المطاحن مع عودته إلى الخدمة، ولا سيما في ظل خروج صوامع السبينة عن العمل حالياً.





وأشار البيروتي إلى أن المركز يختص بعمليات تخزين القمح، وإجراء عمليات الغربلة والتعقيم والتهوية، بهدف تأمين قمح مطابق للمواصفات المطلوبة لعمليات الطحن وإنتاج الدقيق.

إنجاز 80 بالمئة

بدوره، أوضح متعهد أعمال الصيانة والتأهيل سمير محيي الدين، أن نسبة الإنجاز في أعمال التأهيل وصلت إلى نحو 80 بالمئة، لافتاً إلى أن الأعمال تشمل تجهيزات ميكانيكية وكهربائية متنوعة، من بينها الروافع السطلية والنواقل السلسية والبوابات والسحابات والموزعات الدوارة.





وأضاف محيي الدين: إن الصومعة تضم نحو 60 محركاً تشغيلياً، إلى جانب تجهيزات كهربائية وصناعية مختلفة، مؤكداً أن الورشات تعمل على مدار الساعة بهدف إنجاز الأعمال قبل بدء موسم الحبوب وتسليم الموقع بالجاهزية المطلوبة.



وأشار محي الدين إلى أن أعمال التأهيل تنفذها كوادر وشركات محلية تمتلك خبرات واسعة في مجال صوامع الحبوب داخل سوريا، ما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، ورفع كفاءة العمل الفني.



وتأتي أعمال إعادة تأهيل صوامع عدرا ضمن الجهود الرامية إلى دعم البنية التخزينية للقمح، وتحسين جاهزية مراكز الحبوب، بما يواكب متطلبات الموسم الزراعي، ويسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في سوريا، حيث تواصل المؤسسة السورية للحبوب استعداداتها لاستلام محصول القمح لموسم 2026، عبر تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل واسعة لمراكز التخزين والاستلام، وتطوير خدمات إلكترونية حديثة لتنظيم عمليات التوريد، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم الأمن الغذائي.