الحرب الروسية الأوكرانية.. هجمات متبادلة تستهدف منشآت الطاقة والبنى ‌‏التحتية

كييف-موسكو-سانا‏

تتواصل الهجمات الروسية والأوكرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، ‌‏مستهدفة منشآت الطاقة والبنى التحتية في كلا البلدين، وسط إعلان الجانبين ‌‏اعتراض أعداد كبيرة من المسيّرات والصواريخ، في وقت تتواصل فيه ‌‏الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب‎.‎

الدفاع الأوكراني: تدمير أكثر من 8 آلاف مسيّرة وصاروخ الشهر الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها اعترضت ودمرت أكثر من 8 ‌‏آلاف طائرة مسيّرة وصاروخ خلال تشرين الأول الماضي، أثناء التصدي ‌‏لهجمات روسية واسعة النطاق‎.‎

ونقلت وكالة أوكرينفورم عن الوزارة قولها في بيان اليوم الخميس: إن سلاح ‏الجو ‏الأوكراني حيّد أيضاً أكثر من 43 ألف طائرة مسيّرة على المستوى ‏التكتيكي ‏خلال الشهر نفسه‎.‎

وأضافت: إن التصدي للأهداف الجوية يجري بواسطة الطيران المقاتل ‌‏ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات النيران المتنقلة ومشغلي ‌‏الأنظمة غير المأهولة ومعدات الحرب الإلكترونية‎.‎

تغيير مسارات الهجمات الجوية

أشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية غيّرت مسارات طيران المسيّرات ‌‏وارتفاعاتها بصورة منهجية، ودمجت بين المسيّرات الهجومية والطائرات ‌‏المضللة، إلى جانب تنفيذ ضربات صاروخية واسعة النطاق‎.‎

ولفتت إلى أن الصواريخ الباليستية لا تزال تشكل تحدياً أمام الدفاعات ‌‏الأوكرانية، مشيرة إلى حاجة قواتها إلى وسائل أكثر فاعلية للتصدي لها، ‌‏ومواصلة العمل على تعزيز منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات وتطوير ‌‏أساليب كشف التهديدات الجوية‎.‎

ضحايا في هجوم على مدرسة أوكرانية

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أمس ‌‏الأربعاء، مقتل 40 ‏شخصاً جراء هجوم روسي استهدف مدرسة في بلدة ‌‏كوميشوفاخا بمنطقة ‏زابوروجيا، مشيراً إلى استمرار عمليات البحث ‌‏والإنقاذ، مع احتمال وجود ‏أكثر من 30 شخصاً تحت الأنقاض‎.‎

روسيا تستهدف منشآت للطاقة ومراكز لوجستية أوكرانية

وقي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت خلال الليلة ‌‏الماضية ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت للطاقة ومراكز لوجستية ‌‏وسفناً في أوكرانيا‎.‎

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك، أن الضربات طالت ‏مركزاً ‏لوجستياً لشركة “نوفايا بوتشتا” في بلدة نوفي كوروتيتش بمقاطعة ‏خاركوف، ‏ومحطة كهرباء فرعية بقدرة 330 كيلو فولت في مقاطعة ‏دنيبروبيتروفسك، ‏إضافة إلى سفينة شحن قالت: إنها تحمل معدات عسكرية ‏في البحر الأسود، ‏على بعد 52 كيلومتراً جنوب غرب أوديسا‎.‎

اعتراض وتدمير 496 مسيّرة أوكرانية

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، ‌‏اعترضت ودمرت 496 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الـ 12 ساعة الماضية، ‌‏فوق مناطق روسية عدة ومياه بحري آزوف والأسود‎.‎

وأوضحت الوزارة أن عمليات الاعتراض شملت مقاطعات أستراخان ‌‏وبيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وفورونيج وكورسك ونيجني نوفغورود ‌‏وأوريول وروستوف وريازان وتامبوف وتولا، إضافة إلى منطقة موسكو ‌‏وإقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم‎.‎

تحركات دبلوماسية لبحث إنهاء الحرب

وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أعلن أول أمس الإثنين، أن الولايات ‌‏المتحدة ستتوسط في مفاوضات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات ‌‏المتحدة، على مستوى فرق العمل، تستضيفها أبوظبي يومي العاشر والحادي ‌‏عشر من تشرين الثاني الجاري‎.‎

وقال ويتكوف: إن المفاوضات ستتناول ترتيبات الأمن في مرحلة ما بعد ‌‏الحرب، وخفض التصعيد، والجهود الإنسانية، والخطوات المقبلة نحو السلام‎.‎