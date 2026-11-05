الحرب الروسية الأوكرانية.. هجمات متبادلة تستهدف منشآت الطاقة والبنى ‌‏التحتية

كييف-موسكو-سانا
تتواصل الهجمات الروسية والأوكرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، مستهدفة منشآت الطاقة والبنى التحتية في كلا البلدين، وسط إعلان الجانبين اعتراض أعداد كبيرة من المسيّرات والصواريخ، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب.
الدفاع الأوكراني: تدمير أكثر من 8 آلاف مسيّرة وصاروخ الشهر الماضي
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها اعترضت ودمرت أكثر من 8 آلاف طائرة مسيّرة وصاروخ خلال تشرين الأول الماضي، أثناء التصدي لهجمات روسية واسعة النطاق.
ونقلت وكالة أوكرينفورم عن الوزارة قولها في بيان اليوم الخميس: إن سلاح الجو الأوكراني حيّد أيضاً أكثر من 43 ألف طائرة مسيّرة على المستوى التكتيكي خلال الشهر نفسه.
وأضافت: إن التصدي للأهداف الجوية يجري بواسطة الطيران المقاتل ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات النيران المتنقلة ومشغلي الأنظمة غير المأهولة ومعدات الحرب الإلكترونية.
تغيير مسارات الهجمات الجوية
أشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية غيّرت مسارات طيران المسيّرات وارتفاعاتها بصورة منهجية، ودمجت بين المسيّرات الهجومية والطائرات المضللة، إلى جانب تنفيذ ضربات صاروخية واسعة النطاق.
ولفتت إلى أن الصواريخ الباليستية لا تزال تشكل تحدياً أمام الدفاعات الأوكرانية، مشيرة إلى حاجة قواتها إلى وسائل أكثر فاعلية للتصدي لها، ومواصلة العمل على تعزيز منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات وتطوير أساليب كشف التهديدات الجوية.
ضحايا في هجوم على مدرسة أوكرانية
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أمس الأربعاء، مقتل 40 شخصاً جراء هجوم روسي استهدف مدرسة في بلدة كوميشوفاخا بمنطقة زابوروجيا، مشيراً إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ، مع احتمال وجود أكثر من 30 شخصاً تحت الأنقاض.
روسيا تستهدف منشآت للطاقة ومراكز لوجستية أوكرانية
وقي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت خلال الليلة الماضية ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت للطاقة ومراكز لوجستية وسفناً في أوكرانيا.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك، أن الضربات طالت مركزاً لوجستياً لشركة “نوفايا بوتشتا” في بلدة نوفي كوروتيتش بمقاطعة خاركوف، ومحطة كهرباء فرعية بقدرة 330 كيلو فولت في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، إضافة إلى سفينة شحن قالت: إنها تحمل معدات عسكرية في البحر الأسود، على بعد 52 كيلومتراً جنوب غرب أوديسا.
اعتراض وتدمير 496 مسيّرة أوكرانية
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 496 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الـ 12 ساعة الماضية، فوق مناطق روسية عدة ومياه بحري آزوف والأسود.
وأوضحت الوزارة أن عمليات الاعتراض شملت مقاطعات أستراخان وبيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وفورونيج وكورسك ونيجني نوفغورود وأوريول وروستوف وريازان وتامبوف وتولا، إضافة إلى منطقة موسكو وإقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم.
تحركات دبلوماسية لبحث إنهاء الحرب
وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أعلن أول أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة ستتوسط في مفاوضات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، على مستوى فرق العمل، تستضيفها أبوظبي يومي العاشر والحادي عشر من تشرين الثاني الجاري.
وقال ويتكوف: إن المفاوضات ستتناول ترتيبات الأمن في مرحلة ما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والجهود الإنسانية، والخطوات المقبلة نحو السلام.