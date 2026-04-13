الأمن الداخلي بطرطوس يضبط شبكة سرقة سيارات ويستعيد عدداً منها

دمشق-سانا

تمكنت قيادة الأمن الداخلي في طرطوس اليوم الإثنين من القبض على أفراد شبكة تمتهن سرقة السيارات، وذلك خلال عملية أمنية محكمة، أسفرت عن توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.

ووفق وزارة الداخلية، أوضح رئيس فرع البحث الجنائي في طرطوس، مصطفى حورية، أنه بعد عمليات بحث وتحري دقيقة خلال الأسبوع الأخير من عام 2025 والأسبوع الأول من عام 2026، رصدت الجهات المختصة تزايد حوادث سرقة السيارات في عدة أحياء من المدينة، حيث أظهرت متابعة إحدى العمليات عبر كاميرات المراقبة قيام أشخاص بالنزول من سيارتهم وسرقة سيارة أخرى.

وأشار حورية إلى أنه بعد جمع المعلومات وبالبحث والتحري السريع والتنسيق مع قوى الأمن الداخلي في المحافظة، تم تحديد هوية أحد المشتبه بهم وإلقاء القبض عليه، وخلال التحقيق معه اعترف بامتهان سرقة السيارات ضمن مجموعة منظمة.

كما بيّنت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون أساليب متعددة في تنفيذ السرقات، قبل نقل السيارات المسروقة وبيعها، فيما أسفرت المتابعة عن ضبط عدد من المركبات وإعادتها إلى أصحابها.

وأكد رئيس فرع البحث الجنائي في طرطوس أن هذه العملية جاءت نتيجة عمل أمني قائم على التخطيط الدقيق والمعلومات الموثوقة والتنفيذ المنضبط، مشدداً على استمرار الجهود لملاحقة الجرائم وحماية ممتلكات المواطنين.

واعترف أفراد العصابة بأنهم كانوا ينفذون عمليات السرقة بأساليب بدائية، سواء من خلال فتح السيارات وتشغيلها باستخدام أدوات بسيطة، أو عن طريق كسر “الجوزة”، أي المكان المخصص لوضع مفتاح التشغيل، باستخدام حجر لتدوير المحرك.

كما اعترف أحد أفراد العصابة بسرقة 17 سيارة ضمن محافظة طرطوس، مبيناً أنه كان يتولى مهمة الإرشاد على الطرقات وتسيير السيارات بفضل معرفته بالمنطقة، إلى جانب مراقبة المكان والتنبيه في حال اقتراب أصحاب السيارات أو مرور دوريات الأمن.

من جانبه، أكد مدير مديرية أمن مدينة طرطوس بلال دياب أن نجاح العملية يعكس مستوى عالياً من التخطيط الدقيق والاعتماد على معلومات موثوقة والتنفيذ المنضبط، مشيراً إلى أن كل خطوة نُفذت وفق حسابات مدروسة وفي التوقيت المناسب بما يضمن حفظ الحقوق وتعزيز الأمن والاستقرار.

وعبر عدد من المواطنين عن تقديرهم لجهود الأمن الداخلي في استعادة ممتلكاتهم، مؤكدين أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وإعادة الطمأنينة إلى الشارع.