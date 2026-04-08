السورية للطيران تستأنف رحلاتها من مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا

أعلنت الخطوط الجوية السورية، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها من مطار دمشق الدولي، ضمن إجراءات تشغيلية منظمة تضمن استمرارية الخدمة وانتظامها.

ودعت الشركة، عبر قناتها على تلغرام، مسافريها إلى متابعة مواعيد الرحلات والتحديثات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، عمر الحصري، إعادة فتح جميع الممرات الجوية التي أُغلقت سابقاً، واستئناف الحركة الجوية في الأجواء السورية، بالتوازي مع عودة العمل في مطار دمشق الدولي واستئناف عملياته التشغيلية بشكل منتظم.

ويأتي ذلك بعد فترة من تعليق الطيران، نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية خلال الأسابيع الماضية، حيث أدت الضربات المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، ما أدى إلى إغلاق مؤقت للمجالات الجوية، حفاظاً على سلامة الملاحة الجوية.

