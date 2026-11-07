أول رائد فضاء أجنبي يشارك في مهمة إلى المحطة الفضائية الصينية

بكين-سانا‏

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم السبت، أن رائد فضاء باكستانياً سيشارك في ‏مهمة “شنتشو-24” بصفة اختصاصي حمولة، ليكون أول رائد فضاء أجنبي يشارك في ‏مهمة مأهولة إلى المحطة الفضائية الصينية.‏

وذكرت وكالة شينخوا أن رائد الفضاء الباكستاني سيعود إلى الأرض على متن المركبة ‌‏”شنتشو-23″، بعد إتمام رحلة قصيرة في المدار، في أول مهمة مشتركة تضم رواد ‏فضاء صينيين وأجانب ضمن برنامج الفضاء المأهول الصيني.‏

وكانت الصين وباكستان وقعتا في شباط 2025، اتفاقية تعاون بشأن اختيار رواد الفضاء ‏الباكستانيين وتدريبهم وإشراكهم في مهام إلى المحطة الفضائية الصينية، أعقبها اختيار ‏رائدي فضاء باكستانيين بعد عملية تقييم وتدريب متعددة المراحل، للمشاركة في المهمة ‏أحدهما رائد أساسي والآخر احتياطي.‏