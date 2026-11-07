أول رائد فضاء أجنبي يشارك في مهمة إلى المحطة الفضائية الصينية

بكين-سانا
أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم السبت، أن رائد فضاء باكستانياً سيشارك في مهمة “شنتشو-24” بصفة اختصاصي حمولة، ليكون أول رائد فضاء أجنبي يشارك في مهمة مأهولة إلى المحطة الفضائية الصينية.
وذكرت وكالة شينخوا أن رائد الفضاء الباكستاني سيعود إلى الأرض على متن المركبة ”شنتشو-23″، بعد إتمام رحلة قصيرة في المدار، في أول مهمة مشتركة تضم رواد فضاء صينيين وأجانب ضمن برنامج الفضاء المأهول الصيني.
وكانت الصين وباكستان وقعتا في شباط 2025، اتفاقية تعاون بشأن اختيار رواد الفضاء الباكستانيين وتدريبهم وإشراكهم في مهام إلى المحطة الفضائية الصينية، أعقبها اختيار رائدي فضاء باكستانيين بعد عملية تقييم وتدريب متعددة المراحل، للمشاركة في المهمة أحدهما رائد أساسي والآخر احتياطي.