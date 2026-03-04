وزارة الأشغال تبحث مع برنامج الموئل التعاون في مجال الإسكان وإعادة الإعمار

دمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق اليوم الأربعاء مع رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في سوريا هيروشي تاكاباياشي، تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان وإعادة الإعمار.

وركز اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة على مسارات دعم إعادة الإعمار، والتي تشمل ترميم المنازل المتضررة، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وإنشاء نافذة واحدة لحوكمة قطاع إعادة التأهيل، بهدف تنظيم عمل الأفراد والمنظمات والجهات الحكومية في مجال الترميم وإعادة التأهيل، وذلك بانتظار تأمين الدعم اللازم للتنفيذ.

كما تطرق الجانبان إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وتدريب كوادر الشركة الهندسية للدراسات على تقييم الأضرار في الأبنية المتضررة، وإنشاء مرصد وطني للإسكان خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الاستعانة بخبراء دوليين لدعم إعداد الاستراتيجية.

وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة.

ولفت الوزير عبد الرزاق إلى التقدم الذي أحرزته الوزارة في إعداد تقرير حالة الإسكان في سوريا، تمهيداً لاعتماده، مبيناً أنه يتم التحضير لإطلاق المرصد الوطني للإسكان خلال الفترة المقبلة، بالاستفادة من خبرات دولية داعمة.

وأشار الوزير إلى ضرورة إشراك ممثلي الوزارة في ورشات تقييم الأضرار بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، فيما أكد تاكاباياشي من جهته جاهزية البرنامج للبدء بتنفيذ هذه الخطوة قريباً، واستعداده لتعزيز التنسيق الفني والمؤسسي لضمان استمرارية العمل المشترك، ودعم الجهود في مرحلة التعافي.

وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل/UN-Habitat) هو وكالة دولية رائدة مسؤولة عن تعزيز المدن المستدامة اجتماعياً وبيئياً وتوفير المأوى المناسب للجميع، تأسس عام 1978 ومقره العاصمة الكينية نيروبي، ويعمل على معالجة قضايا التحضر السريع، الفقر، العشوائيات، وتغير المناخ في المناطق الحضرية.