زراعة إدلب تقيم دورة تدريبية حول أمراض وآفات شجرة الزيتون

إدلب-سانا

نظمت مديرية الزراعة في إدلب، اليوم الإثنين، بالتعاون مع شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي ومنظمة “هيومن آبـل” دورة تدريبية حول الأمراض والآفات التي تصيب شجرة الزيتون وآلية تطبيق برامج المكافحة المتكاملة، وذلك في قاعة التدريب بزراعة المحافظة.

وأوضح مدير الزراعة المهندس مصطفى موحد في تصريح لمراسل سانا، أن الدورة تناولت أبرز الأمراض والآفات الاقتصادية التي تصيب شجرة الزيتون ومنها حشرة العثة وذبابة ثمار الزيتون، ومرض عين الطاووس، مع التركيز على حشرتي “بسيلا الزيتون” و”عثة الزيتون”، وغيرها من الأمراض التي يزيد خطرها مع ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية.

وأشار إلى أهمية الدورة في زيادة كفاءة الكادر الفني والعاملين والمهتمين في القطاع الزراعي، ليكونوا رديفاً مهماً للمزارعين في حقولهم، من خلال تزويدهم بالنصائح والمشورة العلمية عند الحاجة إليها، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة السائدة لديهم حول العناية بالشجرة.

بدوره بيّن المهندس زكريا قواس المستشار الفني لشركة “اكتفاء” للاستثمار الزراعي، أنه قدم خلال الدورة محاضرة تناولت أهم آفات شجرة وثمار الزيتون الاقتصادية وبرامج مكافحتها المتكاملة، لافتاً إلى أن تطبيق برامج المكافحة المتكاملة ضد هذه الآفات والحشرات وخاصة ذبابة ثمار الزيتون من شأنه أن يلعب دوراً مهماً في جودة الإنتاج والحفاظ على توازنها البيئي، لكون الغابة الزيتونية بالمحافظة غنية بالأعداء الحيوية.

وأضاف قواس: إن تطوير إنتاج الزيتون يتطلب بالضرورة تأهيل وتطوير خبرات جميع العاملين في هذا المجال، من خلال تطبيق برامج المكافحة المتكاملة والحفاظ على الأعداء الحيوية وصيانتها بشكل مستمر، وتشجيع الفلاح على تنفيذ التقنيات الزراعية المتطورة من حراثة وتسميد وري وتقليم بأفضل ما يمكن، وتقييم الأصناف المزروعة، واستخدام المبيدات الحيوية إن وجدت.

من جانبه بيّن رئيس شعبة الزراعة في دركوش محمد عبد المولى محمود أن أهمية الدورة تأتي من كونها تسهم برفع كفاءة وخبرات المهندسين والفنيين العاملين في المديرية، من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المزارعين، وتدريب وتأهيل المهندسين على الطرق الفنية الأساسية في المجال الزراعي لنقل الصورة الصحيحة للفلاحين وبالتالي زيادة الإنتاج وتحسين جودته.

وتأتي هذه الدورة في إطار جهود المديرية الرامية إلى تطوير أساليب العمل، ورفد المزارعين بالطرق الجديدة والمعلومات الصحيحة المتعلقة بالإنتاج، ويُعد الزيتون أحد أهم المحاصيل الزراعية في إدلب، إذ تشتهر المحافظة بجودة إنتاجها من الزيت الذي يشكل مصدر دخل أساسياً لآلاف العائلات.