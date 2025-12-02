مساعدات غذائية وصحية لـ 247 عائلة في بيت جن بعد العدوان الإسرائيلي

ريف دمشق-سانا

وزعت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والدفاع المدني السوري اليوم مساعدات إنسانية لأهالي بلدة بيت جن، التي تعرضت الأسبوع الماضي لعدوان إسرائيلي.

وأوضح عضو الدفاع المدني في ريف دمشق ناصر ساري لـ سانا اليوم، أنه تم بالتعاون مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر توزيع مساعدات على أهالي بلدة بيت جن ومزارعها، شملت سللاً غذائية وأدوات منزلية ومستلزمات صحية.

بدوره، أشار صالح ظاهر، أحد وجهاء بلدة بيت جن، إلى أنه تم اليوم توزيع مواد إغاثية وخدمية وغذائية للعائلات في البلدة.

كما أكد عبد الرحمن غبيس، عضو فرع الهلال الأحمر في ريف دمشق، أنه تم تأمين الاحتياج لـ 247 عائلة في بلدة بيت جن، وعيادة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية.

ويأتي ذلك ضمن خطة الاستجابة الإنسانية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن الأهالي وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي استهدف في الثامن والعشرين من الشهر الماضي منازل المدنيين في بلدة بيت جن بريف دمشق، ما أسفر عن استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات، كما أقدمت قواته على التوغل داخل البلدة واعتقال ثلاثة من الأهالي.