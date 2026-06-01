وزارة الطاقة تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطاقة السورية اليوم الإثنين، تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في ‏الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أنه مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي باشرت الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات بإغلاق البوابة رقم (5) من المفيض، ما خفّض التمريرات المائية بمقدار 200 متر مكعب في الثانية.

ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتبقَّ من بوابات المفيض العاملة سوى اثنتين فقط، وذلك ضمن الخطة التشغيلية الهادفة لإعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن.

وأشارت الوزارة إلى أن الكوادر الفنية والهندسية تتابع الواقع المائي على مدار الساعة، وتتخذ الإجراءات التشغيلية اللازمة بما يضمن سلامة المنشآت المائية، واستقرار الوضع المائي على طول مجرى النهر.

وكانت إدارة سد الفرات أعلنت أول أمس السبت، إغلاق بوابة المفيض الرابعة في السد بشكل كامل ‏بعد انخفاض الوارد المائي القادم من الأراضي التركية إلى الأراضي ‏السورية من نحو 1800 متر مكعب في الثانية، إلى 1400 متر مكعب في ‏الثانية.‏