انطلاق فعاليات ملتقى شباب سوريا بإدلب لتكريس دورهم في عملية البناء

إدلب-سانا

انطلقت في المركز الثقافي بمدينة إدلب، اليوم الخميس، فعاليات “ملتقى شباب سوريا”، الذي تنظمه وزارة الرياضة والشباب في مختلف المحافظات السورية، من أجل المساهمة في رسم مسارات مستقبل شباب سوريا.

وبين مستشار وزير الرياضة والشباب فؤاد سيد عيسى، في تصريح لمراسل سانا، أن لملتقى شباب إدلب نكهة خاصة، نظراً للتجربة التي خاضوها خلال سنوات الثورة، والتي يمكن أن تُبنى عليها نجاحات كبيرة.

وأشار إلى أن رسالة إدلب تتمثل بضرورة إيمان الشباب بأنفسهم وبدورهم في عملية بناء المجتمع والتغيير الإيجابي بشكل مشابه لدورهم في التحرير.

وتابع سيد عيسى أن الملتقى تضمن نقاشات مهمة مع محافظة إدلب وممثلي الشؤون السياسية، وأعضاء الحكومة مُمَثَلين بوزاراتهم المختلفة، كما جرى الاستماع إلى آراء ومطالب الشباب، والانتقال من الحوار المفتوح إلى نقاشات المائدة المستديرة، للحديث عن مواضيع مخصصة عن علاقة الشباب بالصحة، والتعليم، والأمن والسياسة، وكل ما يمس قضايا الشباب.

ولفت المستشار إلى أنّ انعقاد الملتقيات في المحافظات السورية يهدف إلى الوصول إلى المؤتمر الوطني لشباب سوريا خلال الشهرين القادمين.

بدوره أوضح مسؤول شؤون الشباب في سوريا علي الحلاق، في تصريح مماثل، أن الملتقى يأتي استكمالاً لسلسلة اللقاءات الشبابية المنعقدة في مختلف المحافظات السورية، مبيناً أن الهدف من هذه الملتقيات تأسيس استراتيجية وخطط تنفيذية لمدة خمس سنوات.

وأشار الحلاق إلى أن إدلب تحمل رمزية خاصة للجيل الحالي، كونها احتضت الجميع من كل المحافظات السورية على امتداد أربعة عشر عاماً.

وأضاف الحلاق: إن الملتقى تناول طروحات ونقاشات وقضايا مهمة وحيوية، كالعدالة الانتقالية، والمشاركة السياسية، وأخرى مرتبطة بأحقية المرأة بالمشاركة بمختلف مفاصل الدولة والمجتمع، إضافة إلى قضايا التمثيل العادل لمصابي الحرب.

بدوره حسام الترك مدير الرياضة والشباب بإدلب أشار إلى أن الفكرة من الملتقى الوصول إلى أهم التوصيات والمخرجات التي يمكن أن يطرحها الشباب في محافظة إدلب، لتضاف إلى مجموعة الآراء والمطالب التي خرجت بها الملتقيات الشبابية في بقية المحافظات، لتصب جميعها في صندوق آراء واحد، لطرحها في المؤتمر الشبابي المزمع إقامته على مستوى سوريا في الفترة القريبة القادمة.

يشار إلى أن “ملتقى شباب سوريا” هو سلسلة من اللقاءات التي أطلقتها وزارة الرياضة والشباب في المحافظات بهدف الاستماع إلى الشباب، وجمع رؤاهم للمساهمة في صياغة مستقبل تُصنع فيه القرارات بمشاركتهم.