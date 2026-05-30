مديرية الزراعة في دير الزور تقيّم الأضرار وتتخذ إجراءات ‏لحماية المحاصيل

دير الزور-سانا
أجرى فريق من مديرية الزراعة في دير الزور اليوم السبت، جولة ميدانية في مناطق الريف الشرقي لتقييم الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومحركات الري نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
وشملت الجولة تفقد الحاجز الترابي التي أُنشئ في قرية المريعية عبر غرفة الاستجابة والطوارئ، وأسهم في حماية نحو (2000 دونم) مزروعة بالقمح من خطر الغمر، ما ساعد في الحد من الخسائر والحفاظ على الإنتاج الزراعي.
وأكدت المديرية استمرار أعمال الرصد والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات، بما يضمن حماية الأراضي الزراعية ودعم المزارعين المتضررين.
وكانت وزارة الزراعة السورية أعلنت منذ يومين وضع مختلف أجهزتها ومديرياتها الزراعية في حالة استنفار، في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، حيث تجري الفرق الكشف الميداني وحصر الأضرار، واتخاذ جملة من التدابير الإسعافية والوقائية، لمواجهة ما نجم من أضرار في بعض المناطق الزراعية والقرى المحاذية للنهر.