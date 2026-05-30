مديرية الزراعة في دير الزور تقيّم الأضرار وتتخذ إجراءات ‏لحماية المحاصيل

دير الزور-سانا‌‎

أجرى فريق من مديرية الزراعة في دير الزور اليوم السبت، ‏جولة ميدانية في مناطق الريف الشرقي لتقييم الأضرار التي ‏لحقت بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومحركات الري ‏نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات‎.‎

وشملت الجولة تفقد الحاجز الترابي التي أُنشئ في قرية المريعية ‏عبر غرفة الاستجابة والطوارئ، وأسهم في حماية نحو (2000 ‏دونم) مزروعة بالقمح من خطر الغمر، ما ساعد في الحد من ‏الخسائر والحفاظ على الإنتاج الزراعي‎.‎

وأكدت المديرية استمرار أعمال الرصد والمتابعة واتخاذ ‏الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات، بما يضمن حماية ‏الأراضي الزراعية ودعم المزارعين المتضررين‎.‎

وكانت وزارة الزراعة السورية أعلنت منذ يومين وضع مختلف ‏أجهزتها ‌‏ومديرياتها الزراعية في حالة استنفار، في ظل ارتفاع ‏منسوب ‏مياه ‏نهر الفرات، حيث تجري الفرق الكشف ‏الميداني ‌‏وحصر الأضرار، واتخاذ ‏جملة من ‏التدابير الإسعافية والوقائية، ‏لمواجهة ما نجم من ‏أضرار في بعض ‏المناطق الزراعية ‏والقرى المحاذية للنهر‎.‎

