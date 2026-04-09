بدء الأعمال الميدانية في محطة زيزون بريف حماة كأول المشاريع الموقعة مع شركة UCC

حماة-سانا

باشرت شركة “UCC HOLDING” تنفيذ الأعمال الميدانية لإعادة إنشاء محطة زيزون الحرارية في ريف حماة، من خلال حزمة من الأعمال التحضيرية على أرض المحطة، وذلك ضمن خطة وزارة الطاقة لتعزيز التوليد ورفع موثوقية التغذية الكهربائية.

وتتضمن الأعمال ترحيل الأنقاض وإزالة مخلفات الحرب، بالتوازي مع مسوحات هندسية شاملة تشمل الكشف الهندسي، وسبر التربة، والدراسات الجيوتقنية، والمسح الطبوغرافي للموقع.

وجرى كذلك أخْذُ عينات تربة من 23 موقعاً وعلى أعماق مختلفة؛ لإعداد الدراسات الفنية، إضافة إلى أعمال تسوية أولية، وصيانة مدخل المحطة، والكشف على مساكن العمال لتحديد احتياجات تأهيلها.

ويُعد هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية؛ إذ سيُعاد بناء المحطة وفق نظام الدورة المركبة باستخدام الغاز الطبيعي، باستطاعة 1000 ميغاواط.

وتؤكد وزارة الطاقة التزامها بالعمل بأقصى طاقة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، إلى جانب بقية المشروعات المتفق عليها مع شركة “UCC HOLDING”، بما يدعم استقرار المنظومة الكهربائية، وتشمل هذه المشروعات إعادة إنشاء محطات: زيزون 1000 ميغاواط، والتيم 1000 ميغاواط، ومحردة 800 ميغاواط، ومحطة في شمالي حلب 1200 ميغاواط، إضافة إلى مشاريع طاقة شمسية باستطاعة 1000 ميغاواط.

وكان وزير الطاقة محمد البشير، أعلن أن البدء بتنفيذ مشروع محطة زيزون الحرارية جاء بعد عشرات الجلسات من العمل المتواصل، ومناقشاتٍ معمّقة للعقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات، وقال: “مستمرون في العمل، ومسؤوليتنا أن نحول كل اتفاق إلى إنجاز ينعكس على حياة المواطنين”.