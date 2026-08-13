الطاقة الذرية السورية تعلن عن دورة تدريبية في التصوير الشعاعي الصناعي

IMG 8343 scaled 1 الطاقة الذرية السورية تعلن عن دورة تدريبية في التصوير الشعاعي الصناعي

دمشق-سانا

أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية فتح باب التسجيل لدورة تدريبية وطنية بعنوان “ضمان وضبط جودة المواد والمكونات المعدنية بالتصوير الشعاعي الصناعي – المستوى الأول”، بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الفنية الوطنية العاملة في مجال التفتيش الفني بالمنشآت النفطية والغازية ومحطات توليد الكهرباء، ورفع كفاءة العمل وتعزيز مستويات الجودة والأمان فيها.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأربعاء أن مكان الدورة سيكون في مقرها بدمشق، وستبدأ من 20 ولغاية الـ 28 من شهر أيلول المقبل، وتستهدف المهندسين والفنيين العاملين في التفتيش الفني وصيانة المنشآت الصناعية من القطاعين العام والخاص.

وأشارت الهيئة، إلى أن آخر يوم لتقديم الترشيحات يوم الخميس الـ 3 من شهر أيلول، وأنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول التدريب، من خلال الباركود المعتمد أو الرابط المخصص:
http://aec.gov.sy/#tc

كما يمكن إرسال طلبات الاشتراك عبر البريد الإلكتروني:
nsttc@aec.org.sy

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