الصرف الصحي في درعا تواصل تنفيذ مشروع جديد للصرف في داعل

درعا-سانا

تواصل الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة درعا، بالتعاون مع مجلس مدينة داعل، تنفيذ مشروع جديد للصرف الصحي في المدينة بدعم من منظمة أوكسفام الدولية، وذلك في إطار تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات.

ويتضمن المشروع، الذي يستفيد منه نحو ٥ آلاف نسمة، استبدال وصيانة خطوط قديمة وتنفيذ خطوط جديدة في ستة أحياء بمدينة داعل، تسهم في التخلص من الحفر الفنية ومشاكلها البيئية والصحية.

وأوضح رئيس دائرة الشبكات في الشركة زياد العقيل، في تصريح لمراسل سانا، أن الشركة تقوم بتنفيذ واستبدال بعض خطوط الصرف الصحي في مدينة داعل بالتنسيق مع منظمة أوكسفام، مبيناً أن الهدف من المشروع منع انتشار الأمراض بين المواطنين وتخفيف العبء المالي عن الأسر التي ما زالت تستخدم الحفر الفنية كحل إسعافي وبديل لشبكات الصرف الصحي غير المتوافرة.

وأشار العقيل الى أن الشركة تتابع مع مجالس المدن والبلدات والبلديات شكاوى المواطنين المتعلقة بالصرف الصحي، وتعمل على معالجتها وفق الإمكانات المتاحة.

بدوره بيّن عضو المكتب الفني في مجلس مدينة داعل هيثم الشريف، في تصريح مماثل، أن مجلس المدينة أطلق مشروعاً للصرف الصحي بالتعاون مع شركة الصرف الصحي ومنظمة أوكسفام، لإعادة تأهيل وصيانة بعض الخطوط ومد خطوط جديدة في ستة أحياء بطول ١٥٠٠ متر طولي.

من جهته لفت المواطن قاسم الحريري أحد أهالي داعل، إلى أن الحي يعاني من مشاكل بالصرف الصحي منذ نحو ٢٠ عاماً، ويعتمد الأهالي على الحفر الفنية وما يرافقها من مشاكل صحية وأوبئة وأمراض، داعياً إلى استمرار تنفيذ مثل هذه المشاريع لتشمل الأحياء التي تفتقد خدمات الصرف الصحي.

ويأتي المشروع ضمن خطة مجلس مدينة داعل والجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية، ودرء الأخطار الصحية والبيئية التي يسببها الصرف الصحي.

يذكر أن منظمة أوكسفام تعمل في سوريا منذ عام 2013 بالشراكة مع جهات محلية، على تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، بما في ذلك تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتغطي أنشطتها محافظات عدة بما فيها محافظة درعا.

