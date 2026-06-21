قسم القثطرة القلبية في مشفى درعا الوطني يدخل الخدمة

درعا-سانا

دخل قسم القثطرة القلبية في مشفى درعا الوطني اليوم الأحد الخدمة الفعلية، في خطوة تهدف إلى توسيع الخدمات الصحية التخصصية وتخفيف تكاليف العلاج عن المرضى في المحافظة.

وأوضح مدير صحة درعا زياد المحاميد في تصريح لـ سانا أنه تم تجهيز قسم القثطرة القلبية ضمن حملة “أبشري حوران” وبدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز”، مشيراً إلى أنه أجريت أول عملية قثطرة قلبية لرجل يعاني من خناق صدري في مشفى درعا الوطني.

وأكد المحاميد أن القسم يُعد الأول من نوعه في المشافي العامة بالمحافظة، وهو جاهز لاستقبال المرضى وتقديم خدماته مجاناً، ما يسهم في تخفيف أعباء الانتقال إلى المحافظات الأخرى وتكاليف العلاج على المرضى وذويهم.

من جانبه، قال اختصاصي أمراض القلب الداخلية ورئيس قسم القلبية في مستشفى كلير ليك بمدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية ملهم الديري في تصريح مماثل: إنه يشارك في افتتاح قسم القثطرة القلبية في مشفى درعا الوطني بهدف خدمة أهالي المحافظة.

وأشار الديري إلى أن القسم مجهز لتقديم الرعاية الطبية للمحتاجين، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتواصل بين الأطباء المغتربين ونظرائهم المقيمين في سوريا، معتبراً أن هذا الإنجاز تحقق بالتعاون بين الجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) ووزارة الصحة ومديرية صحة درعا وإدارة المشفى الوطني.

وأوضح أن أبرز الخدمات التي يقدمها القسم تشمل القثطرة القلبية التشخيصية والعلاجية، وتوسيع الشرايين التاجية، والتعامل مع حالات الاحتشاء القلبي الحاد، بما يسهم في الحد من المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى قصور عضلة القلب أو الوفاة.

وكشف الديري عن وجود خطة مستقبلية لتطوير خدمات القسم عبر إدخال أجهزة كهربائية قلبية متخصصة، تشمل زرع البطاريات القلبية وعلاج اضطرابات النظم، إضافة إلى تقديم علاجات للشرايين السباتية وحالات السكتة الدماغية الناتجة عن الصمات.

ولفت إلى أن الكادر العامل في القسم يتمتع بحماس كبير، ولا سيما بعد استكمال دعم جناح القلبية بوحدة القثطرة، الأمر الذي يتيح تقديم علاج متكامل للمريض داخل المشفى دون الحاجة إلى تحويله إلى مراكز أخرى.

بدوره، أعرب أحد مرضى القلب، نهضت الدخل الله عن ارتياحه لافتتاح القسم الجديد، مؤكداً أن هذه الخطوة ستخفف عن المرضى مشقة السفر إلى دمشق وتكاليف العلاج المرتفعة، لافتاً إلى أنه كان من أوائل المرضى الذين تلقوا الخدمة المجانية في القسم الجديد بمستوى طبي متميز.

وكان العمل على تجهيز قسم القثطرة القلبية قد بدأ في الثامن عشر من آذار الماضي ضمن حملة “أبشري حوران”، بالتعاون بين وزارة الصحة والجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز”.

ويُعد مشفى درعا الوطني أحد أبرز المراكز الطبية في المحافظة، حيث يستقبل آلاف المرضى سنوياً ويقدم لهم مختلف الخدمات الصحية والعلاجية.