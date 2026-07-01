انطلاق النادي الصيفي لأبناء عمال درعا لتعزيز مهارات الأطفال واستثمار أوقات العطلة

درعا-سانا

أطلق اتحاد عمال محافظة درعا فعاليات النادي الصيفي المخصص لأبناء العمال بهدف استثمار أوقات العطلة الصيفية بأنشطة تعليمية وترفيهية وثقافية تسهم في تنمية قدرات الأطفال ومهاراتهم وتعزيز الجوانب الاجتماعية والنفسية لديهم، وذلك بمشاركة أكثر من 32 طفلاً من مختلف الفئات العمرية.

ويقدم النادي الصيفي باقة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تجمع بين الجانب التعليمي والترفيهي بما يضمن توفير بيئة تفاعلية تساعد الأطفال على تطوير قدراتهم والاستفادة من أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية.

وتشمل الفعاليات عدداً من الأنشطة المتنوعة، من بينها السباحة والكاراتيه والمحادثة باللغة الإنكليزية والحساب الذهني إلى جانب برامج التوعية والإرشاد، حيث تستمر فعاليات النادي على مدى شهرين بواقع ثلاثة أيام أسبوعياً بإشراف مجموعة من المدربين المختصين.

وفي هذا الصدد قال عضو المكتب التنفيذي في اتحاد عمال درعا بسام الرديف في تصريح لـ سانا: إن الفعاليات التي يقيمها النادي الصيفي لأبناء عمال محافظة درعا تهدف إلى قضاء أوقات العطلة الصيفية في أنشطة تعليمية وترفيهية

وتتضمن جملة من الأنشطة، ولا سيما السباحة والكاراتيه والمحادثة الإنكليزية والحساب الذهني والتوعية والإرشاد.

وأضاف الرديف: إن افتتاح النادي الصيفي يأتي بناءً على توجيهات الاتحاد العام لنقابات العمال بالتعاون مع أمانة الثقافة والنادي العمالي في درعا ويشارك فيه أكثر من 32 من أبناء العمال بمختلف الفئات العمرية.

بدورها قالت مدربة الحساب الذهني رند أبازيد: إن الهدف من هذه الدورات هو تنمية قدرات الطفل عدم انقطاعه عن أجواء الدراسة ما يساعد على زيادة تركيزه خلال العملية التعليمية والاستفادة من وقته خلال العطلة الصيفية وبالتالي ينعكس بشكل إيجابي على مستواه الدراسي.

ويستمر النادي لمدة شهرين بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع كما تم اختيار عدد من المدربين الأكفاء للإشراف على هذه الأنشطة.