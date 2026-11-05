الصين: زيادة واردات الزراعة من أمريكا مرتبطة بخفض الرسوم الجمركية

بكين-سانا



أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، انفتاح بكين على زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، مؤكدةً أن تنفيذ الاتفاق المتعلق بالخفض المتبادل للتعريفات الجمركية، بقيمة 30 مليار دولار، يمثل شرطاً أساسياً لتوسيع التعاون التجاري بين البلدين.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدثة باسم الوزارة، هوانغ لينغ، قولها خلال مؤتمر صحفي دوري: إن التجارة الزراعية تمثل جانباً مهماً من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تعزيزها يحقق مكاسب مشتركة للمزارعين والشركات والمستهلكين في البلدين.



وأعربت عن أمل بكين في أن تعمل واشنطن على تهيئة ظروف أكثر ملاءمة للتبادل التجاري، من خلال خفض الرسوم الجمركية بشكل متبادل، وتقليص الحواجز غير الجمركية، وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق.



ويأتي الموقف الصيني عقب الجولة الثامنة من المشاورات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، التي عُقدت في نيويورك وواشنطن خلال الفترة من 20 إلى 23 أيلول الماضي، والتي أسفرت عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية بشكل متبادل بقيمة تقارب 30 مليار دولار، مع تقليص التعريفات نحو 90%، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بالتزامن بعد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية لدى الجانبين.



وتُعد المنتجات الزراعية من أبرز الملفات الحساسة في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، إذ تمثل السوق الصينية وجهة مهمة للصادرات الزراعية الأمريكية، وخصوصاً فول الصويا والذرة واللحوم، فيما تسعى الصين إلى تنويع مصادر وارداتها، وتعزيز أمنها الغذائي.