الخميس 5 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الصين: زيادة واردات الزراعة من أمريكا مرتبطة بخفض الرسوم الجمركية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الصين: زيادة واردات الزراعة من أمريكا مرتبطة بخفض الرسوم الجمركية

photo 2026 11 05 19 07 11 1 الصين: زيادة واردات الزراعة من أمريكا مرتبطة بخفض الرسوم الجمركية
صورة التقطتها طائرة مسيرة تُظهر سفينة شحن في أثناء اقترابها من محطة حاويات في ميناء ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو في الصين -Reuters

بكين-سانا

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، انفتاح بكين على زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، مؤكدةً أن تنفيذ الاتفاق المتعلق بالخفض المتبادل للتعريفات الجمركية، بقيمة 30 مليار دولار، يمثل شرطاً أساسياً لتوسيع التعاون التجاري بين البلدين.
 
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدثة باسم الوزارة، هوانغ لينغ، قولها خلال مؤتمر صحفي دوري: إن التجارة الزراعية تمثل جانباً مهماً من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تعزيزها يحقق مكاسب مشتركة للمزارعين والشركات والمستهلكين في البلدين.
 
وأعربت عن أمل بكين في أن تعمل واشنطن على تهيئة ظروف أكثر ملاءمة للتبادل التجاري، من خلال خفض الرسوم الجمركية بشكل متبادل، وتقليص الحواجز غير الجمركية، وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق.
 
ويأتي الموقف الصيني عقب الجولة الثامنة من المشاورات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، التي عُقدت في نيويورك وواشنطن خلال الفترة من 20 إلى 23 أيلول الماضي، والتي أسفرت عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية بشكل متبادل بقيمة تقارب 30 مليار دولار، مع تقليص التعريفات نحو 90%، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بالتزامن بعد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية لدى الجانبين.
 
وتُعد المنتجات الزراعية من أبرز الملفات الحساسة في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، إذ تمثل السوق الصينية وجهة مهمة للصادرات الزراعية الأمريكية، وخصوصاً فول الصويا والذرة واللحوم، فيما تسعى الصين إلى تنويع مصادر وارداتها، وتعزيز أمنها الغذائي.

بفعل مخاوف الإمدادات.. ارتفاع أسعار النفط في تعاملات اليوم
دورة تدريبية في ريف دمشق لتطوير برنامج التحسين الوراثي للثروة الحيوانية
النفط يواصل التراجع مع زيادة إمدادات الشرق الأوسط
مزارعو التفاح في الزبداني يعانون من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني الأسعار
انطلاق فعالية “الأيام السبعة” للأزياء الرجالية في سوق الإنتاج بحلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار