ورشة صقل متقدمة لحكام الدرجتين الثانية والثالثة بكرة القدم في محافظة إدلب

إدلب-سانا
نظمت اللجنة الفرعية للحكام في محافظة إدلب اليوم الإثنين، ورشة عمل لتأهيل وصقل حكام الدرجتين الثانية والثالثة في قاعات ملعب إدلب البلدي، بمشاركة نحو 15 حكماً، وذلك استعداداً لاختبارات الترقية المقررة نهاية الأسبوع الجاري في مدينة حلب.
وأشرف على الورشة المحاضران المعتمدان من اتحاد كرة القدم أنس غرير وأحمد الزين، بحضور رئيس لجنة الحكام في إدلب وليد العبدو حيث تضمنت الورشة شرح مواد قانون كرة القدم وآخر التعديلات عليه، إلى جانب محاضرات نظرية وعملية هدفت إلى تعزيز الجوانب الإيجابية في أداء الحكام ومعالجة السلبيات.
وتستمر الورشة على مدى ثلاثة أيام، يُخصص اليومان الأول والثاني منها للجوانب النظرية، فيما يُختتم البرنامج بيوم عملي ميداني على أرض الملعب.
وبين المحاضر غرير لمراسل سانا، أن الورشة ركزت على الحالات التحكيمية الدقيقة وآليات التمركز واتخاذ القرار في زمن قياسي، بما يضمن عدالة المباريات ويرفع ثقة الأندية بالحكام، موضحاً أن الورشة تضمنت إلى جانب المحاضرات النظرية والعملية عبر “الفيديو تيست” ومواد القانون، تمريناً عملياً على أرض الملعب، متمنياً لجميع حكام المحافظة النجاح في الاختبار.
من جانبه أشار الحكم علي مسعود من حكام الدرجة الثالثة بإدلب في تصريح مماثل، إلى أهمية اختبارات الورشة للحكام المشاركين في مراجعة واستذكار المواد والقانون، لكونها أضافت للمشاركين معلومات جديدة حول التعديلات الأخيرة للقانون، وصححت أخطاء كثيرة مرتكبة لدى الحكام في المباريات، مشيداً بالفائدة الكبيرة للأجواء الإيجابية التفاعلية التي سادت الورشة.
بدوره، بيّن الحكم حسن عيد حكم درجة ثانية أن التدريب العملي الميداني في اليوم الختامي مهم لترجمة الجانب النظري على أرض الواقع، آملاً أن تستمر مثل هذه النشاطات لتطوير الكوادر التحكيمية، لافتاً إلى أهمية التفاصيل التي أدلى بها المحاضرون من أجل تطوير مستوى الحكام، والاستفادة من الأخطاء التحكيمية السابقة، ومعالجتها، وبالتالي نجاح الاختبارات المزمع إقامتها الخميس المقبل.
وتشهد محافظة إدلب في الفترة الأخيرة عودة تدريجية للنشاط الكروي، ما دفع اللجنة الفرعية للحكام إلى تكثيف برامج التأهيل والتدريب للحفاظ على جاهزية الحكام وتوحيد تطبيق القانون، وتأتي هذه الورشة ضمن خطة اللجنة السنوية الرامية إلى تأهيل جيل جديد من الحكام الشباب، والاستفادة من خبرات المحاضرين المعتمدين، رغم الظروف التي مرت بها المحافظة.