ورشة صقل متقدمة لحكام الدرجتين الثانية والثالثة بكرة القدم في محافظة إدلب

‏ ‏إدلب-سانا ‏

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نظمت اللجنة الفرعية للحكام في محافظة إدلب اليوم الإثنين، ورشة عمل لتأهيل وصقل ‏حكام الدرجتين الثانية والثالثة في قاعات ملعب إدلب البلدي، بمشاركة نحو 15 حكماً، ‏وذلك استعداداً لاختبارات الترقية المقررة نهاية الأسبوع الجاري في مدينة حلب.‏

وأشرف على الورشة المحاضران المعتمدان من اتحاد كرة القدم أنس غرير وأحمد الزين، ‏بحضور رئيس لجنة الحكام في إدلب وليد العبدو حيث تضمنت الورشة شرح مواد ‏قانون كرة القدم وآخر التعديلات عليه، إلى جانب محاضرات نظرية وعملية هدفت إلى ‏تعزيز الجوانب الإيجابية في أداء الحكام ومعالجة السلبيات.‏



وتستمر الورشة على مدى ثلاثة أيام، يُخصص اليومان الأول والثاني منها للجوانب ‏النظرية، فيما يُختتم البرنامج بيوم عملي ميداني على أرض الملعب.‏

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وبين المحاضر غرير لمراسل سانا، أن الورشة ركزت على الحالات التحكيمية الدقيقة ‏وآليات التمركز واتخاذ القرار في زمن قياسي، بما يضمن عدالة المباريات ويرفع ثقة ‏الأندية بالحكام، موضحاً أن الورشة تضمنت إلى جانب المحاضرات النظرية والعملية ‏عبر “الفيديو تيست” ومواد القانون، تمريناً عملياً على أرض الملعب، متمنياً لجميع حكام ‏المحافظة النجاح في الاختبار. ‏

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من جانبه أشار الحكم علي مسعود من حكام الدرجة الثالثة بإدلب في تصريح مماثل، إلى ‏أهمية اختبارات الورشة للحكام المشاركين في مراجعة واستذكار المواد والقانون، لكونها ‏أضافت للمشاركين معلومات جديدة حول التعديلات الأخيرة للقانون، وصححت أخطاء ‏كثيرة مرتكبة لدى الحكام في المباريات، مشيداً بالفائدة الكبيرة للأجواء الإيجابية التفاعلية ‏التي سادت الورشة.‏

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بدوره، بيّن الحكم حسن عيد حكم درجة ثانية أن التدريب العملي الميداني في اليوم ‏الختامي مهم لترجمة الجانب النظري على أرض الواقع، آملاً أن تستمر مثل هذه ‏النشاطات لتطوير الكوادر التحكيمية، لافتاً إلى أهمية التفاصيل التي أدلى بها المحاضرون ‏من أجل تطوير مستوى الحكام، والاستفادة من الأخطاء التحكيمية السابقة، ومعالجتها، ‏وبالتالي نجاح الاختبارات المزمع إقامتها الخميس المقبل.‏

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وتشهد محافظة إدلب في الفترة الأخيرة عودة تدريجية للنشاط الكروي، ما دفع اللجنة ‏الفرعية للحكام إلى تكثيف برامج التأهيل والتدريب للحفاظ على جاهزية الحكام وتوحيد ‏تطبيق القانون، وتأتي هذه الورشة ضمن خطة اللجنة السنوية الرامية إلى تأهيل جيل ‏جديد من الحكام الشباب، والاستفادة من خبرات المحاضرين المعتمدين، رغم الظروف ‏التي مرت بها المحافظة.‏