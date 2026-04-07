حملة نظافة شاملة في مدينة إعزاز بريف حلب لتحسين الواقع الخدمي والبيئي

حلب-سانا

أطلق مجلس مدينة إعزاز بالتعاون مع محافظة حلب وإدارة منطقة إعزاز والمجتمع المحلي في ريف حلب الشمالي اليوم الثلاثاء، حملة نظافة شاملة تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي والبيئي في المدينة.

وأوضح مسؤول منطقة إعزاز خالد ياسين في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة جاءت استكمالاً لمبادرة سابقة بعنوان “ساهم فيها”، والتي لم تُستكمل سابقاً نتيجة نقص في المعدات واللوجستيات، مشيراً إلى أنه وبفضل الدعم الكبير من محافظة حلب تم تأمين ما بين 70 إلى 80 بالمئة من الاحتياجات اللازمة وجرى استئنافها.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس مدينة إعزاز محروس عشاوي في تصريح مماثل، أن الحملة لا تقتصر على تنظيف الشوارع فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة النظافة والاستدامة، والتعامل الصحيح مع النفايات، انطلاقاً من مبدأ أن الحفاظ على نظافة المدينة مسؤولية مشتركة.

ولفت إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي الشكاوى، وإنشاء غرف ومجموعات بالتنسيق مع المخاتير للإبلاغ عن حالات رمي النفايات بشكل عشوائي، بما يسهم في ضبط المخالفات، وتحسين الواقع البيئي.

وتستمر الحملة لمدة أسبوع، وتشمل كذلك تنفيذ أنشطة التشجير وتنظيف الأعشاب على المنصفات الطرقية، بما يعزز المظهر الحضاري للمدينة.

ندوة ومعرض في دمشق لإحياء الأزياء الدمشقية التراثية
دير مار موسى الحبشي… من عزلة الحرب إلى حرية السلام
مظاهرة في ساحة الشهداء بمدينة اللاذقية دعما لوحدة الأراضي السورية
تنظيم 1504 ضبوط تموينية في ريف دمشق منذ بداية شهر رمضان
وزارة الطاقة: تنفيذ 23 إجراءً ميدانياً لتحسين واقع الكهرباء بريف دمشق
