القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام ‌‏2020‏

Untitled 1صورة القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام ‌‏2020‏

دمشق-سانا‏

ألقت وحدات الأمن الداخلي في محافظة إدلب القبض على المدعوين عيسى غنام وفادي ‏معروف، المتورطين في تسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة ‏كفرتخاريم عام 2020.‏

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن التحقيقات ‏كشفت أن المدعو فادي معروف الملقب بـ”أبو جهل” قام بإرسال إحداثيات الموقع إلى ‏المدعو عيسى غنام، الذي بدوره نقلها إلى العميد عبد الرحمن نجم، رئيس فرع أمن الدولة ‏في عهد النظام البائد، حيث تعرض المعسكر حينها لغارات جوية مباشرة أثناء اجتماع ‏لعناصره، ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح.‏

وأشارت الداخلية إلى أنه جرى إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال ‏التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول، في إطار التأكيد على أن ‏المسار القضائي العادل هو السبيل لمحاسبة كل من تورط في سفك دماء السوريين.‏

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