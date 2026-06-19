القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام ‌‏2020‏

دمشق-سانا
ألقت وحدات الأمن الداخلي في محافظة إدلب القبض على المدعوين عيسى غنام وفادي معروف، المتورطين في تسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفرتخاريم عام 2020.
وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن التحقيقات كشفت أن المدعو فادي معروف الملقب بـ”أبو جهل” قام بإرسال إحداثيات الموقع إلى المدعو عيسى غنام، الذي بدوره نقلها إلى العميد عبد الرحمن نجم، رئيس فرع أمن الدولة في عهد النظام البائد، حيث تعرض المعسكر حينها لغارات جوية مباشرة أثناء اجتماع لعناصره، ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح.
وأشارت الداخلية إلى أنه جرى إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول، في إطار التأكيد على أن المسار القضائي العادل هو السبيل لمحاسبة كل من تورط في سفك دماء السوريين.