السورية للحبوب تعيد تأهيل مطحنتي الوطنية والكسوة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تعمل المؤسسة السورية للحبوب على إعادة تأهيل مطحنتي الوطنية والكسوة بريف دمشق، وذلك في إطار خطتها لرفع كفاءة العمل وزيادة القدرة الإنتاجية.

وأوضح مدير دائرة الشؤون الفنية في فرع دمشق بالمؤسسة السورية للحبوب أيمن طاغلي، في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن مشروعي مطحنتي الوطنية والكسوة سيبصران النور قريباً بعد تنفيذ أعمال التحديث والصيانة اللازمة.

وأوضح طاغلي أن المؤسسة أبرمت عقداً لتركيب وتحديث مطحنة الوطنية، يتضمن تركيب 12 مكنة جديدة ضمن المستودع مع تحديثها وأتمتتها بنظام عمل حديث PLC مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً تجهيز عدة أقسام منها التنظيف والتعبئة ضمن العقد نفسه، بما يحقق أتمتة كاملة للمطحنة.

من جانبه بيّن مدير مطحنة الكسوة بسام مراد أن العمل جار حالياً على تنفيذ صيانة لمطحنة الكسوة لمدة تقارب شهراً وذلك بهدف تهيئة الصومعة ببرنامج تشغيل جديد PLC لافتاً إلى أن أعمال الصيانة تشمل جميع أقسام المطحنة بما فيها قسما التنظيف والطحن، بهدف رفع الجاهزية الفنية وتحسين الأداء الإنتاجي.

وتعمل المؤسسة السورية للحبوب ضمن خطة لتعزيز جاهزية المطاحن ورفع طاقتها الإنتاجية بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية من الدقيق وتحسين جودة الإنتاج.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك