بدء الإنتاج التجريبي في معمل إسمنت طرطوس

طرطوس-سانا

بدأت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” مرحلة الإنتاج التجريبي في معمل إسمنت طرطوس، عقب توقيع عقد استثماري مع شركة QZ الإماراتية، وذلك بعد استكمال الأعمال التحضيرية في عدد من أقسام المعمل.

وأوضح مدير فرع المنطقة الساحلية لشركة صناعة وتسويق الإسمنت “عمران” المهندس بسام علي، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أنه تم استقدام خبراء، وإعداد دورات تدريبية تأهيلية للعاملين في المعمل، والعمل جار على نقلها لاحقاً لكل عمال الشركة، وذلك بهدف تعزيز الإنتاجية وتخفيض كمية الإسمنت المستورد، ودعم المنتج المحلي من خلال تواجده في الأسواق بأنواع متعددة.

وأشار علي إلى أن المعمل خلال فترات سابقة كان مصدر تلوث بيئي للمنطقة المحيطة، الأمر الذي سيتغير بعد توقيع عقد الاستثمار، حيث يراعي تطبيق المعايير العالمية للحفاظ على البيئة.

ولفت إلى أن إنتاج المعمل بعد انتهاء الفترة التحضيرية سيكون أكثر من مليون طن إسمنت سنوياً لدعم السوق المحلية.

بدوره أوضح مدير مشروع شركة QZ الإماراتية المهندس أحمد سلمى، أن العمل في طور المرحلة التجريبية لتشغيل مطاحن إسمنت طرطوس، ويتم حالياً تشغيل مطحنة واحدة، وفق المعايير والمواصفات والجودة المنافسة في السوق المحلية.

وقال: “يتم الآن تشغيل المطحنة في المرحلة التجريبية، وإعداد الدراسات الهندسية والتصميمية لتطوير وتحديث المطاحن، وتحديث أفران معمل إسمنت طرطوس، من خلال مراسلة الشركات الأجنبية المختصة في هذه الصناعة”.

وأشار إلى تشغيل حوالي 500 عامل من عمال معمل الإسمنت الحاليين، وأن هناك تطلعاً إلى استقطاب حوالي 1000 عامل بالحد الأدنى لتشغيل المعمل بعد تطويره.

وفي آذار الماضي، وقّعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” عقداً استثمارياً مع شركة QZ الإماراتية، لإعادة تأهيل وتشغيل مطاحن معمل إسمنت طرطوس.

