النقل: تسجيل أكثر من 20 ألف شخص للحصول على رخص القيادة خلال الشهر الماضي

دمشق-سانا‏

سجلت إدارة رخص قيادة المركبات في وزارة النقل 20 ألفاً و795 شخصاً ضمن قوائم المسجلين للحصول على رخص ‏القيادة خلال شهر تشرين الأول الماضي، فيما بلغ العدد التقديري للمتقدمين للامتحانات، من الجدد والمعيدين، نحو 22 ألفاً ‏و120 متقدماً، نجح منهم 19 ألفاً و687 شخصاً، بنسبة نجاح بلغت 89 بالمئة.‏

تجديد ترخيص مدرسة في حلب

وأوضح مدير إدارة رخص قيادة المركبات محمد العلوش في تصريح لـ مراسلة سانا اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الشهر ‏الماضي تجديد ترخيص مدرسة الغازي لتعليم قيادة المركبات في حلب، ليصبح إجمالي عدد مدارس تعليم القيادة المرخصة ‏في سوريا 84 مدرسة.‏

وأكد العلوش أن تطوير واقع مدارس ومراكز تعليم القيادة لا يقتصر على زيادة عددها أو تجديد تراخيصها، بل يشمل ‏الارتقاء بجودة التدريب النظري والعملي، وتحديث أساليب التأهيل والاختبارات، بما يضمن تخريج سائقين يمتلكون ‏المهارات والمعارف اللازمة للقيادة الآمنة، ويعزز الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، ويسهم في الحد من الحوادث المرورية.‏

إجراءات جديدة لتطوير مدارس ومراكز القيادة

ولفت العلوش إلى أن خطة وزارة النقل للمرحلة القادمة تركز على النهوض بواقع مدارس ومراكز تعليم قيادة المركبات، ‏والارتقاء بمستوى أدائها وتطوير آليات عملها، من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية والتطويرية التي سيتم الإعلان عن ‏تفاصيلها بالتزامن مع صدور قانون السير الجديد.‏

وتعكس هذه الأرقام حجم العمل الذي تقوم به إدارة رخص قيادة المركبات لتنظيم إجراءات منح الرخص، وتطوير منظومة ‏التدريب والاختبارات، والتحقق من أهلية المتقدمين وقدرتهم على القيادة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية ورفع ‏مستوى الالتزام بقواعد السير.‏

وكانت إدارة رخص قيادة المركبات في وزارة النقل أعلنت بداية الشهر الماضي، أن عدد المسجلين على رخص ‏قيادة ‏المركبات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 149 ألفاً و299 ‏شخصاً في مختلف المحافظات، بالتوازي مع ‏العمل على تطوير منظومة منح ‏الرخص، وتحسين إجراءات الفحص والتدريب، وتأهيل المراكز وتوسيع نطاق تقديم ‌‏خدماتها.‏