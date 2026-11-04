النقل: تسجيل أكثر من 20 ألف شخص للحصول على رخص القيادة خلال الشهر الماضي

دمشق-سانا
سجلت إدارة رخص قيادة المركبات في وزارة النقل 20 ألفاً و795 شخصاً ضمن قوائم المسجلين للحصول على رخص القيادة خلال شهر تشرين الأول الماضي، فيما بلغ العدد التقديري للمتقدمين للامتحانات، من الجدد والمعيدين، نحو 22 ألفاً و120 متقدماً، نجح منهم 19 ألفاً و687 شخصاً، بنسبة نجاح بلغت 89 بالمئة.
تجديد ترخيص مدرسة في حلب
وأوضح مدير إدارة رخص قيادة المركبات محمد العلوش في تصريح لـ مراسلة سانا اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الشهر الماضي تجديد ترخيص مدرسة الغازي لتعليم قيادة المركبات في حلب، ليصبح إجمالي عدد مدارس تعليم القيادة المرخصة في سوريا 84 مدرسة.
وأكد العلوش أن تطوير واقع مدارس ومراكز تعليم القيادة لا يقتصر على زيادة عددها أو تجديد تراخيصها، بل يشمل الارتقاء بجودة التدريب النظري والعملي، وتحديث أساليب التأهيل والاختبارات، بما يضمن تخريج سائقين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للقيادة الآمنة، ويعزز الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، ويسهم في الحد من الحوادث المرورية.
إجراءات جديدة لتطوير مدارس ومراكز القيادة
ولفت العلوش إلى أن خطة وزارة النقل للمرحلة القادمة تركز على النهوض بواقع مدارس ومراكز تعليم قيادة المركبات، والارتقاء بمستوى أدائها وتطوير آليات عملها، من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية والتطويرية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها بالتزامن مع صدور قانون السير الجديد.
وتعكس هذه الأرقام حجم العمل الذي تقوم به إدارة رخص قيادة المركبات لتنظيم إجراءات منح الرخص، وتطوير منظومة التدريب والاختبارات، والتحقق من أهلية المتقدمين وقدرتهم على القيادة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الالتزام بقواعد السير.
وكانت إدارة رخص قيادة المركبات في وزارة النقل أعلنت بداية الشهر الماضي، أن عدد المسجلين على رخص قيادة المركبات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 149 ألفاً و299 شخصاً في مختلف المحافظات، بالتوازي مع العمل على تطوير منظومة منح الرخص، وتحسين إجراءات الفحص والتدريب، وتأهيل المراكز وتوسيع نطاق تقديم خدماتها.